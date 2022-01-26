В клинике Петербурга два человека умерли при обследовании желудка

В Петербурге в одном из диагностических центров два пациента умерли, а двое попали в тяжелом состоянии в больницу после обследования желудка.

Как сообщает СК по Петербургу, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

На месте работают следователи, они изымают медицинскую документацию и все обстоятельства случившегося. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Расследование поставлено на контроль прокуратура Петербурга.

Один из главных вопросов, что произошло с пациентами. Источник, знакомый с материалами дела, сообщил "РГ", что речь могла идти о ФГДС.

РИА Новости со ссылкой на свои источники, передает, что это было рентгенографическое исследование желудка, при котором в качестве контрастного вещества, использовался барий. По данным информагентства, у выживших пациентов диагностировано отравление этим веществом.