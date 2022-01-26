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26.01.2022 14:19
Рубрика: Общество

В Мурманской области приостановили диспансеризацию из-за COVID-19

Текст: Алексей Михайлов

В Мурманской области временно приостановили профосмотры и диспансеризацию, чтобы снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения, сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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За минувшую неделю количество заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличилось на 58,5 процента. Число обращений пациентов с признаками ОРВИ в поликлиники Мурманска, включая вызовы врача на дом, возросло до 600-1000 в сутки. Приостановка диспансеризации и профосмотров позволит освободить медработников для помощи пациентам с ОРВИ и коронавирусом.

Школьные классы, в которых выявили случаи заболевания, продолжают учиться в дистанционном формате.

В общественных местах и на транспорте усилили контроль: более двух тысяч общественных мест и магазинов проверили на соблюдение требования предъявлять QR-код или справку на входе.

- В регионе достаточно вакцины как для первичных прививок, так и для ревакцинации, - подчеркнули в оперштабе. - У каждого есть возможность защитить себя от заражения и снизить риск для окружающих.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Пандемия коронавируса COVID-19

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