В Мурманской области приостановили диспансеризацию из-за COVID-19

В Мурманской области временно приостановили профосмотры и диспансеризацию, чтобы снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения, сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности.

За минувшую неделю количество заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличилось на 58,5 процента. Число обращений пациентов с признаками ОРВИ в поликлиники Мурманска, включая вызовы врача на дом, возросло до 600-1000 в сутки. Приостановка диспансеризации и профосмотров позволит освободить медработников для помощи пациентам с ОРВИ и коронавирусом.

Школьные классы, в которых выявили случаи заболевания, продолжают учиться в дистанционном формате.

В общественных местах и на транспорте усилили контроль: более двух тысяч общественных мест и магазинов проверили на соблюдение требования предъявлять QR-код или справку на входе.

- В регионе достаточно вакцины как для первичных прививок, так и для ревакцинации, - подчеркнули в оперштабе. - У каждого есть возможность защитить себя от заражения и снизить риск для окружающих.