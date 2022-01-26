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26.01.2022 15:24
Рубрика: Происшествия

В Петербурге 14 человек пострадали при столкновении фуры с маршруткой

Текст: Вера Черенева

В Петербурге на пересечении Московского шоссе и Ленсоветовской дороги столкнулись грузовик и маршрутное такси. С места происшествия госпитализировали четырнадцать человек, сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

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В частности, семь человек доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, остальных - в больницу № 26. Тринадцать человек находятся в состоянии средней тяжести, у одного пострадавшего тяжелые травмы.

Пациентов по больницам развозили десять бригад скорой помощи.

Административное расследование обстоятельств случившегося ведет отдел ГИБДД ОМВД по Пушкинскому району Петербурга.

В прокуратуре Северной столицы сообщили, что ведомство начало проверку обстоятельств ДТП. В первую очередь будет изучено, соблюдала ли транспортная копания требования безопасности дорожного движения и правильно ли организовывала перевозку.

Причины столкновения транспортных средств выясняются.

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