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26.01.2022 18:36
Рубрика: Общество

В Петербурге изменился порядок оказания онкологической помощи

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 16(8664)
Теперь петербуржцам не нужно метаться между кабинетом районного онколога и учреждениями, в которых выполняются необходимые для постановки и уточнения диагноза исследования, в том числе компьютерная томография и биопсия. Все это можно будет сделать в одном из центров амбулаторной онкологической помощи (центры открыты на базе городских диагностических центров и больниц, имеют все необходимое оборудование. Уже действуют 15 ЦАОП, так что редко где в районах еще остались кабинеты онкологов). Изменился и порядок госпитализации: онкобольных принимают только специализированные клиники. Все это должно улучшить качество и скорость оказания медпомощи.

- Новый порядок был утвержден приказом Минздрава в прошлом году, а теперь начал официально действовать. Основное отличие от старого порядка: сокращение времени от подозрения на онкодиагноз до оказания специализированной помощи. Маршрутизация построена таким образом, чтобы максимально быстро человек попадал в амбулаторное звено или в стационар. Под специализированным амбулаторным учреждением мы понимаем не кабинет, оснащенный столом и сейфом, а полноценное учреждение со всем необходимым медоборудованием. Чтобы пациенту не нужно было ходить по другим учреждениям за обследованием, - подчеркнул Дмитрий Лисовец, глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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Кстати, определено и максимальное время, в течение которого пациент с подозрением на онкодиагноз должен начать получать специализированную помощь. Это три дня.

Что касается стационаров, то отныне онкобольных принимают только четыре клиники городского подчинения: городской онкодиспансер, Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический), больница № 40 и больница Святого Луки (последняя - только по профилю онкоурология). Также онкобольные могут лечиться в специализированных учреждениях федерального подчинения. Проще говоря: за бортом по оказанию онкопомощи остались обычные городские больницы.

Врачи-онкологи считают: диспансеризация не должна проводиться формально

- Почему? Сейчас ни у кого не возникает сомнения, что пациента с инсультом, инфарктом везут в один из специализированных сердечно-сосудистых центров, в котором есть все необходимое для оказания полного объема помощи больным. Собственно, если пациент окажется в другом учреждении, это уже экстраординарное событие. Так же и с онкологией. Когда за лечение берутся врачи - не специалисты по этому профилю, это неправильно. Да, они могут быть отличными хирургами, но онкозаболевание имеет свои особенности. К тому же прооперированный в обычной больнице пациент все равно должен потом обращаться в онкоклинику - за радиологическим лечением, химиотерапевтическим. Теперь же начиная с момента подозрения на онкодиагноз пациент оказывается именно в специализированном медучреждении, - уточнили чиновники.

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Как пояснил Дмитрий Гладышев, главный внештатный онколог комитета по здравоохранению, новая система изменила и подходы к лечению пациентов с онкологическими заболеваниями крови. Если раньше больные "циркулировали" между онкологами и гематологами, то теперь их принимают два ЦАОПа (при больницах № 15 и № 31). В этом году откроется и третий ЦАОП - на базе Александровской больницы.

Изменилась и система лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов. Если раньше определенные препараты больные получали только в стационарах, то есть нужно было периодически ездить за лекарствами, что было неудобно, то теперь лекарства можно получить непосредственно в аптеках (а рецепты переведены на электронный формат). Причем город существенно увеличил ассигнования на закупку таких препаратов: вместо 2,6 миллиарда рублей планируется потратить четыре миллиарда. Медики заверили, что перебоев с обеспечением лекарствами как амбулаторного, так и стационарного звена нет, несмотря на начало нового финансового года. Потому что все закупочные процедуры проведены еще в году минувшем и поставки идут. Персональные обращения пациентов, не получивших необходимых лекарств, будут незамедлительно решены.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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В последние годы в Петербурге ежегодно выявляется 23-24 тысячи онкобольных. Но в пандемию недосчитывались до 1500 в год. Но радоваться рано: просто эти больные появлялись в поле зрения онкологов с большим запозданием. Причина: эпидситуация, приостановление диспансеризации, да и многие стараются вообще поменьше выходить из дома. Все это привело к увеличению числа больных, обратившихся к врачам уже на третьей-четвертой стадии заболевания.

Врачи-онкологи считают, что нужно улучшать и качество проведения диспансеризации, чтобы она не проводилась формально. Как подчеркнул Алексей Беляев, директор НИИ онкологии имени Петрова и главный внештатный онколог Северо-Запада, более всего тревожит низкая выявляемость рака шейки матки.

Что касается ситуации в регионах, то Алексей Беляев отметил, что в целом больше всего проблем с обеспечением онкопомощью в Псковской и Новгородской областях.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Онкология: как победить рак

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