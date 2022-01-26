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26.01.2022 07:33
Рубрика: Происшествия

В Петербурге мошенника, пытавшегося присвоить квартиру, посадили на 2 года

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 17(8665)
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы некоего Сергея К., пытавшегося присвоить себе квартиру умершего гражданина.

Покойный не оставил наследников. Поэтому жилье, кадастровая стоимость которого составляла порядка 4,5 млн рублей, по закону должно было отойти городу.

531 тысяча с лишним завещаний была удостоверена нотариусами за 2020 год. По данным минюста

Как рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Сергей К. с фальшивыми документами обратился к нотариусу как "представитель наследника". Однако план сорвался.

Поддельные справки были весьма хорошего качества, однако нотариус обнаружил в них неточности. А от него о мошеннике узнали правоохранительные органы.

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