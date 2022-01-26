В Петербурге покажут мультфильмы о блокаде

Петербургские художники решили совместить несовместимое: рассказать о Ленинградской блокаде языком мультипликации. К 27 января, дате освобождения Ленинграда, завершится работа над анимационным альманахом "Блокадные судьбы", куда войдет 16 новелл. Первые пять уже представлены зрителям в рамках "Ленфильм-клуба".

Идея создать такой художественный альманах родилась на "Ленфильме". В его основу легли рассказы Вадима Михайлова, одного из старейших режиссеров и сценаристов "Ленфильма". Он сам - ленинградец. Из тех, кто ребенком во время войны был эвакуирован из города. Рассказы основаны на его собственных воспоминаниях и реальных событиях тех лет.

Но одно дело - услышать или прочитать о городе, в котором пытаются царствовать холод, голод и смерть. И совсем другое - увидеть это в образах.

Да еще не в кино для взрослых, а в мультфильмах, от которых по ассоциации ждут чего-то светлого, нежного, трогательно-детского.

- Я сразу отказался участвовать в проекте, ведь блокада - это отдельная тема, которая требует гораздо больше ответственности от автора, чем любая другая, - вспоминает режиссер-мультипликатор Андрей Бахурин. - Ты должен точно знать, зачем ты за это берешься. Ведь даже малая неуверенность превращается в пошлость, и единственный кадр может разрушить все.

Но, отказавшись от проекта, он все же согласился почитать рассказы. И один из них потом стал шестиминутным мультфильмом "Чужой хлеб".

Все мультфильмы альманаха "Блокадные судьбы" одинаково короткие - не больше 15 минут. Но очень разные, каждый из них - это целая жизнь.

Вот маленький мальчик, спрятавшийся с мамой в бомбоубежище. Наверху смертельная опасность, рядом испуганные и сжавшиеся от ожидания взрослые. А у него в руках единственное, что он успел захватить с собой из дома, - новогодняя елочная игрушка. Это то, что в темном подвале напоминает о мирном времени и самом лучшем празднике. И вдруг эта игрушка, как настоящая волшебная палочка из другого измерения, начинает создавать чудеса: подвал внезапно засиял новогодним убранством, вокруг стало светло и живо ("Сон о мирной елке", режиссер Александра Агринская).

Вот молодой солдат, которому предстоит вступить в бой, вспоминает свою семью. В то время, когда вокруг города замыкается кольцо блокады, он мысленно возвращается к счастливым моментам своей жизни. И в этот момент останавливаются часы на его руке, как символ замыкания вокруг города фашистского окружения ("Тревожная ночь", режиссер Константин Бирюков).

А вот маленькая девочка, которая идет по заснеженному городу, сжимая в руке кусочек только что полученной хлебной пайки. Она встречает голодных людей, животных, птиц. Они смотрят на нее умоляющими глазами, как будто просят: дай хоть крошечку. Но девочка не может: хлеб не ее, свой-то она съела сразу у булочной. Тот кусочек, что она сжимает в своей руке, это порция соседки, старой больной женщины, которая не в силах ходить так далеко. Поэтому девочка бережет чужой хлеб и идет дальше. А по ее следам движется смерть ("Чужой хлеб", режиссер Андрей Бахурин).

Непростые мультфильмы, недетские сюжеты. Но многие из тех, кто собрался на премьерный просмотр первого выпуска блокадного альманаха, сошлись во мнении: эти мультфильмы могут не иметь возрастного ограничения. Каждый зритель поймет и унесет в душе что-то свое.

- Мультфильмы не просто рассказывают о блокаде давно известные факты и истории, они напрямую затрагивают душу, - говорит одна из зрительниц, школьная учительница. - Они о том, как люди в таких условиях вообще выжили и за счет чего остались людьми.

Это и дает особую подлинность мультфильмам. Отдельно в этом ряду стоит фильм "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков" режиссера Ирины Евтеевой. Эта трогательная история взаимоотношений двух подростков, случайно встретившихся у проруби в блокадном городе, создана с помощью уникальной техники совмещения анимации и постановочных съемок.

- Я в тринадцатом поколении петербурженка, и в этом фильме использовала свои семейные реликвии: игрушки моей мамы, вещи бабушки, которые пережили блокаду, - говорит Ирина Евтеева. - Мама рассказывала, что тогда новогодние елки действительно рисовали на обоях. А на нашей елке в фильме висят настоящие довоенные игрушки.

Альманах "Блокадные судьбы" во многом напоминает такую коробочку с бережно хранимыми хрупкими елочными игрушками. Эти мультики - не на каждый день. Но они такая же ценность, как прекрасные новогодние шары и гирлянды, которые оказываются самыми необходимыми в нужный момент. Их надо иметь каждой семье. И пусть их достают только раз в год, но без них невозможно. Потому что они - то, что делает нашу жизнь жизнью. А если придется, то могут заставить засиять все вокруг, будучи даже в самом глухом подвале.

На заметку

27 января Санкт-Петербург отмечает 78-летие полного снятия блокады Ленинграда. В этот день в культурно-выставочном центре "Ленфильма" будут организованы кинопоказы трех кинолент о блокаде в разных жанрах - художественный, анимационный и документальный.

В 10.00 можно будет увидеть анимационный киноальманах "Блокадные судьбы" режиссеров Константина Бирюкова, Анастасии Копыловой, Ирины Евтеевой, Андрея Бахурина, Александры Агринской и других.

В 12.30 - документальный фильм "Корюшка для фронта" режиссера Андрея Егорова.

Фильм о малоизвестной странице блокады - рыбаках, которые снабжали осажденный Ленинград и его защитников рыбой. Среди тех, кто выходил на промысел, были и профессиональные рыбаки, и мобилизованные на эту работу горожане, в основном девушки и женщины. Рыбу ловили в Неве и Финском заливе. Нередко под обстрелами.

В 14.00 - художественный фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева. Февраль 1942 года, лютые морозы, страшный голод, не работает водопровод, нет электричества, транспорт стоит, Ленинград завален снегом и почти парализован. Молодая женщина Ольга идет через весь город к своему отцу, чтобы проститься. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрет от голода... Фильм основан на мемуарах Ольги Берггольц, "Блокадной книге" Даниила Гранина и Алеся Адамовича, воспоминаниях неназванных блокадников.