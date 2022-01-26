В России насчитали немало последователей здорового образа жизни

Росстат назвал самые приверженные ЗОЖ регионы страны. Интересна география здорового образа жизни: если у лидеров рейтинга их образ жизни обусловлен религией и древними культурными традициями, то отсутствие в топе центральных регионов, в которых граждане, казалось бы, должны больше следить за своим здоровьем вследствие высокого уровня образования, ставит в тупик. Так, наиболее высокая доля людей, ведущих здоровый образ жизни, зафиксирована в Ингушетии (48,8 процента), Крыму (29,2), Адыгее (28,8), Чувашии (24,7) и Воронежской области (24,2). При этом у Москвы этот показатель составляет 8,8 процента, Санкт-Петербурга - 6,8.

Конечно, ковид оказал сильное влияние на образ жизни россиян - за 2020 год, на который пришелся главный удар пандемии, количество приверженцев ЗОЖ в России сократилось на четверть - с 12 до 8,9 процента респондентов (данные Росстата). Успокаивает только то, что и число респондентов, отрицающих ЗОЖ, также уменьшилось - с 50,1 до 33,5 процента в 2020 году. Таким образом, по мнению экспертов, сегодня россияне стремятся к золотой середине - не сильно ограничивая себя, но и не сильно нанося себе вред. Сократилось и число регионов - адептов ЗОЖ, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В "здоровую десятку" вошли Татарстан, Ингушетия, Северная Осетия, Калининградская область, Псковская область, Севастополь, Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Удмуртия и Омская область.

Несмотря на спад интереса к ЗОЖ, зимнее плавание неизменно пользуется популярностью. Фото: Анжела Мнацаканян

Кроме того, за 2020 год изменилась гендерная пропорция: ЗОЖ-активных женщин теперь только в 1,3 раза больше, чем мужчин. В регионах СЗФО приращение числа армии ЗОЖ за счет "слабого пола" активнее всего происходило в Псковской (2,3 раза), Ленинградской областях (2,2 раза), в Коми (3,4 раза). Таким образом, большая концентрация "хорошистов" наблюдается по СЗФО в Калининградской (18,2) и Псковской областях (18,1 процента). С другой стороны, до нуля сократилась доля ведущих здоровый образ жизни в Ненецком автономном округе. К нездоровым трендам также тяготеют обе столицы. Там доля антизожников выше среднероссийских показателей: 40,1 процента, или 4,3 миллиона человек, в Москве и 33,7 процента, или 1,5 миллиона человек, в Санкт-Петербурге.

Однако ситуация все равно меняется. Так или иначе, граждане начинают следить за своим здоровьем. Об этом говорит и статистика медицинского туризма, объемы которого растут минимум на 10 процентов в год. А 2020 год вообще был ознаменован трехкратным ростом медицинского туризма на внутреннем рынке.

Кстати

Показатель ЗОЖ, предложенный Росстатом, включает в себя следующие индикаторы:

отсутствие курения;

потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 граммов;

адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю);

нормальное потребление соли (не выше пяти граммов в сутки);

употребление алкоголя не более 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 граммов для женщин.