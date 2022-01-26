Губернатор Ростовской области анонсировал ужесточение антиковидных мер

В Ростовской области за стуки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 1029 человек, что является самым большим показателем с начала пандемии в регионе. Коэффициент распространения инфекции составляет - 1,7.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации губернатором Ростовской области принято решение об ужесточении антиковидных мер.

В частности, планируется приостановить деятельность организаций дополнительного образования, за исключением работающих дистанционно. Временно не будет оказываться плановая медицинская помощь, если речь не идет об угрозе для жизни пациента.

Кроме того, заполняемость предприятий общепита планируется ограничить до 75 процентов, фудкортов - до 50 процентов. Предлагается также перевести на удаленную работу 30 процентов работников госструктур и органов местного самоуправления.

- Планируется, что ограничения, предложенные главным санитарным врачом региона, начнут действовать с 29 января и продлятся до 28 февраля включительно, - заявил на заседании правительства области глава региона Василий Голубев.

Всего на Дону COVID-19, по данным на 26 января, болеют около 24 тысяч человек.