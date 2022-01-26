Как игорные зоны в России становятся развлекательными кластерами

Игорная зона "Красная Поляна" за пять лет превратилась в кластер развлечений. Об итогах и перспективах таких площадок рассказывает генеральный директор игорной зоны "Красная Поляна" Павел Перов.

Павел Валерьевич, игорная зона "Красная Поляна" в январе отметит свое пятилетие. С какими результатами она подошла к своему первому юбилею? Какие промежуточные итоги уже можно подвести?

Павел Перов: Лучше всего о результатах работы компании скажут следующие цифры: за пять лет игорную зону посетили 2 826 739 гостей, из них более 355 000 иностранцев из 170 государств. За это время значительно расширился ассортимент предлагаемых развлечений, а услуг для отдыхающих стало гораздо больше. Так, они могут поучаствовать в грандиозных покерных турнирах, насладиться высокой кухней в ресторане Brunello, увидеть яркие постановки в театре "В игре", а также концерты российских и зарубежных исполнителей в RED ARENA.

Также к промежуточным итогам можно отнести значительный рост нашей социальной ответственности и финансовой отдачи для региона. Сейчас игорная зона обеспечивает работой свыше 1500 человек. Кроме того, за пять лет компания заплатила в краевой бюджет более 4,5 миллиарда рублей.

Начиналось все с одного игорного заведения, сегодня их уже три: два казино и зал игровых автоматов. Кроме того, в структуру компании входят спортивно-развлекательная площадка, апарт-отель, театр "В игре" (единственное такое культурное учреждение в горах Сочи), два ресторана.

Как игорная зона будет развиваться дальше?

Павел Перов: Конечно, есть планы расширить спектр услуг и увеличить количество объектов. К сожалению, в связи с пандемией пришлось изменить сроки реализации некоторых проектов. Однако развитие мы не останавливаем. Например, сейчас занимаемся расширением зала игровых автоматов и строительством английского паба. В следующем году планируем сделать дополнительный вход в ресторан Brunello, чтобы все любители высокой кухни смогли посещать его без регистрации в казино. Также в планах - модернизация покерного клуба. Уже ведем проектирование нового объекта, который станет локацией с ультрасовременным форматом развлечений. Рассказывать подробности пока не буду - сохраним интригу.

Во время Восточного экономического форума в сентябре прошлого года Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Приморского края, Инвестиционное агентство Приморского края и игорная зона "Красная Поляна" подписали соглашение о реализации проекта строительства новых объектов на территории игорной зоны "Приморье". Когда они заработают? Есть ли планы зайти на территорию таких зон в других регионах?

Павел Перов: При развитии игорной зоны на Дальнем Востоке мы будем использовать комплексный подход и создавать интегрированно-развлекательный курорт. Планируется строительство казино, четырех- и пятизвездочных отелей со спа-комплексами и торгово-развлекательными центрами, создание гольф-клуба, теннисных кортов, концертно-выставочной площадки, апарт-комплексов, рекреационных зон. Рассчитываем, что первые объекты начнут функционировать уже в 2025 году.

Планы зайти на территорию других регионов, конечно, есть, но двигаться в этом направлении будем поступательно, по мере реализации текущих проектов.

Сейчас "Красная Поляна" ассоциируется не только с казино, но и с большим количеством других видов развлечений. С вашей точки зрения, это перспективный путь развития? Таким же образом нужно формировать и другие игорные зоны страны?

Павел Перов: На мой взгляд, это единственный путь их развития. Сейчас интересна не только игра. Гости стали более требовательны к сервису, они хотят большего разнообразия услуг, развлечений, вариантов проведения досуга. Поэтому в проекты развития игорных зон мы совместно с партнерами уже на первых этапах проектирования и строительства закладываем дополнительную инфраструктуру.

"Красную Поляну" до пандемии посещало немало иностранных туристов. Сейчас перелеты между странами ограничены. Как быстро, с вашей точки зрения, удастся восстановить иностранный турпоток? И что нужно, чтобы этот процесс ускорить?

Павел Перов: До пандемии почти 25 процентов наших гостей прилетали из-за рубежа. И этот трафик постоянно рос. Мы были одним из чекпойн-тов - обязательных к посещению туристических точек. Ведь такого сочетания азартного, интересного, колоритного отдыха в одной локации практически невозможно встретить больше нигде.

К сожалению, сейчас делать прогнозы восстановления турпотока достаточно сложно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и регионах, с которыми было налажено прямое авиасообщение ранее, и от взаимоотношений со странами. Как только будут открываться границы и появляться возможности, мы направим все усилия на ускорение восстановления турпотока. Речь идет и о первоначальном субсидировании некоторых рейсов, и о совместной работе с правительством над упрощением въезда иностранцев в Сочи.

Какова судьба международных покерных турниров, которые проводились у вас практически ежемесячно?

Павел Перов: С момента открытия мы были ориентированы на популяризацию покера в России и считаем, что успешно идем в этом направлении. Начиная с 2017 года совместно с международными покерными домами провели множество турниров. Это помогло привлечь внимание иностранных гостей. Зарубежные игроки с удовольствием прилетают к нам, давая региону дополнительный турпоток - они живут в местных отелях, посещают достопримечательности, рестораны, пользуются другой инфраструктурой города. Нас знают в разных странах, и сотрудничество в этом направлении продолжается.

За пять лет компания заплатила в краевой бюджет более 4,5 миллиарда рублей

Наш международный покерный турнир стартовал в 2018 году и уже традиционно присутствует в календаре событий. Турнир - сезонный, то есть проходит зимой, весной, летом и осенью. В декабре традиционно проводится гранд-финал - подведение итогов.

Первоначально серию в основном посещали российские игроки, но сейчас мы по праву можем назвать турнир международным. Начали прямые ТВ-трансляции: первый показ был организован в сентябре 2020 года. Однако аудитория за прошедшее время значительно выросла и продолжает увеличиваться, рассматриваем возможность трансляции в том числе и на английском языке.

Как игорная зона будет дальше наращивать свое присутствие в социальных сетях? Насколько это важно для таких объектов?

Павел Перов: Игорная зона присутствует во всех популярных социальных медиа. Ежедневно ведутся девять аккаунтов. Мы первыми в СНГ и двадцатыми в мире (уступили только Монте-Карло, Барселоне и США) получили "голубые галки" верификации аккаунтов в трех популярных соцсетях. В планах на 2022 год - усиление SMM-cтратегии. В социальных сетях основной акцент сделан на интересном контенте. Ежедневно генерируются новые рубрики, спецпроекты, игры, розыгрыши, следуя SMM-трендам и пользуясь актуальными информационными поводами.

Более того, в прошлом году запустили уникальную AR-маску в Instagram - она первая в мире, полностью воссоздающая игру в блек-джек. Так что мы теперь еще и задаем тренды!

Павел Перов: Игорная зона обеспечивает работой свыше 1500 человек. Фото: Алексей Тютлин

Сервис на высоте

"Красная Поляна" прошла международную сертификацию . Аудиторы международной организации ISO оценили уровень сервиса в сочинской игорной зоне. В результате компания получила сертификат соответствия стандарту "Превосходный сервис: принципы и модель". Аудиторы отметили вовлеченность каждого сотрудника "Красной Поляны" в создание комфортных условий для гостей. В компании сегодня действует образовательная программа "Клиентоцентричность".