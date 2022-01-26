Краснодар из-за снегопада оказался на грани мусорного коллапса

В Краснодаре небывалый снегопад, сковавший город (высота сугробов достигла 44 сантиметров, больше выпадало только в 2002 году), неожиданно обернулся другой проблемой - переизбытком мусора и невозможностью его вывезти. Жители жалуются в мэрию и требуют решить проблему, но власти не успевают реагировать на многочисленные обращения.

В Сети появилось множество видеороликов, снятых краснодарцами, где демонстрируются целые барханы из мусора, который не вывезли коммунальщики. Связано это с тем, что улицы города до сих пор скованы льдом и снегом и мусороуборочные машины не успевают вывозить отходы, а иногда и попросту не могут подъехать к нужному месту.

В администрации Краснодара уже заявили, что к управляющим компаниям, которые не выполнили свои обязанности по очистке улиц от снега, будут применены штрафы.

Накануне инспекция управления по жилищным вопросам городской администрации после обследования придомовых территорий уже зафиксировала множество нарушений. В соответствии с КоАП РФ, должностным лицам, ответственным за это, грозит взыскание в размере до 100 тысяч рублей, а юридическим - до 300 тысяч рублей.

- По результатам каждого такого выездного обследования составлены акты, которые направлены в госжилинспекцию края для принятия мер административного реагирования. Сейчас госжилинспекция инициировала возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении 110 управляющих организаций, - отметил начальник управления администрации Краснодара по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

Тем не менее, это пока не решает возникшей проблемы и горы мусора продолжают расти в разных микрорайонах.

- То, что происходит в городе после небывалых снегопадов, - это, конечно, хаос, - считает председатель общественного совета при министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Владимир Колпаков. - Да, такая непогода накрывает Краснодар нечасто, но мэрии кубанской столицы явно стоило бы быть мобильнее и оперативнее в работе по расчистке улиц от снега.