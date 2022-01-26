Крымчанка начала делать шоколад, чтобы заработать на реабилитацию сына

Жизнь Натальи Зверковской и ее мужа изменилась после рождения долгожданного сына.
- Халатность и непрофессионализм акушера-гинеколога в роддоме сделали нашего совершенно здорового ребенка инвалидом. И это не голословные обвинения, вина доказана в суде. Сказать, что нам было сложно - это ничего не сказать. Мы боролись за жизнь сына с первых дней и боремся сейчас, - рассказывает Наталья.
Роме дали инвалидность в четыре месяца. Два года семья лечила сына в Москве и Санкт-Петербурге, объездила всех врачей Крыма. С трех лет мальчик три-четыре раза в год посещает интенсивные курсы реабилитации в Севастополе.
- Больше трех лет в социальных сетях добрые волшебники помогали нам собирать деньги на реабилитацию, муж работал один. Еще нужны технические средства: инвалидная коляска, опора для сидения и стояния, ползанья и многое другое, - говорит Наталья.
Она долго думала, чем заняться, чтобы помочь мужу и начать зарабатывать, а не просить у людей. Выйти на работу и оставить сына Наталья не могла (она окончила университет по специальности "учет и аудит").
- И каким-то удивительным образом одна из волшебниц Ромчика Юлия из Бердска, с которой мы очень близко стали общаться, увидела, что я увлеклась производством шоколада ручной работы и подарила мне очень хороший профессиональный онлайн-курс в крупной компании, - рассказывает Наталья.
Хобби стало отдушиной, придавало сил в трудную минуту.
- Когда вижу отзывы о своей работе, вдохновляюсь еще больше. И безумно благодарна каждому своему заказчику, ведь они не просто приобретают шоколад, а творят добрые дела. Через год работы я с уверенностью говорю, что сама могу заработать Ромчику на реабилитацию, - признается Наталья.
В ассортименте бельгийский плиточный и фигурный шоколад с натуральными красителями, с добавлением фруктов, ягод и орехов. Крымчане по достоинству оценили мастерство мамы особенного ребенка.
О своей благотворительности Наталья не любит рассказывать. Известно, что семья отправила на праздники в детские дома несколько десятков сладких подарков собственного производства.
- Надеюсь, что наша фабрика будет расти, и мы сможем помогать еще большему количеству людей, - говорит Наталья.