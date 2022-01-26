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26.01.2022 15:21
Рубрика: Общество

Крымчанка начала делать шоколад, чтобы заработать на реабилитацию сына

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Неделя - Крым № 17(8665)
У семилетнего Романа - ДЦП. Каждые три месяца он должен проходить курс реабилитации стоимостью около 100 тысяч рублей, помимо этого ребенку необходимо медикаментозное лечение, спецпитание и платные консультации врачей. Чтобы заработать на это, его мама Наталья решила освоить премудрости изготовления шоколада. Несмотря на все сложности, теперь семья активно занимается благотворительностью.
Все деньги от продажи авторского шоколада идут на реабилитацию сына. Фото: Из личного архива Натальи Зверковской Все деньги от продажи авторского шоколада идут на реабилитацию сына. Фото: Из личного архива Натальи Зверковской
Все деньги от продажи авторского шоколада идут на реабилитацию сына. Фото: Из личного архива Натальи Зверковской

Жизнь Натальи Зверковской и ее мужа изменилась после рождения долгожданного сына.

Фото: Сергей Винник
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- Халатность и непрофессионализм акушера-гинеколога в роддоме сделали нашего совершенно здорового ребенка инвалидом. И это не голословные обвинения, вина доказана в суде. Сказать, что нам было сложно - это ничего не сказать. Мы боролись за жизнь сына с первых дней и боремся сейчас, - рассказывает Наталья.

Роме дали инвалидность в четыре месяца. Два года семья лечила сына в Москве и Санкт-Петербурге, объездила всех врачей Крыма. С трех лет мальчик три-четыре раза в год посещает интенсивные курсы реабилитации в Севастополе.

- Больше трех лет в социальных сетях добрые волшебники помогали нам собирать деньги на реабилитацию, муж работал один. Еще нужны технические средства: инвалидная коляска, опора для сидения и стояния, ползанья и многое другое, - говорит Наталья.

Она долго думала, чем заняться, чтобы помочь мужу и начать зарабатывать, а не просить у людей. Выйти на работу и оставить сына Наталья не могла (она окончила университет по специальности "учет и аудит").

- И каким-то удивительным образом одна из волшебниц Ромчика Юлия из Бердска, с которой мы очень близко стали общаться, увидела, что я увлеклась производством шоколада ручной работы и подарила мне очень хороший профессиональный онлайн-курс в крупной компании, - рассказывает Наталья.

Хобби стало отдушиной, придавало сил в трудную минуту.

- Когда вижу отзывы о своей работе, вдохновляюсь еще больше. И безумно благодарна каждому своему заказчику, ведь они не просто приобретают шоколад, а творят добрые дела. Через год работы я с уверенностью говорю, что сама могу заработать Ромчику на реабилитацию, - признается Наталья.

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В ассортименте бельгийский плиточный и фигурный шоколад с натуральными красителями, с добавлением фруктов, ягод и орехов. Крымчане по достоинству оценили мастерство мамы особенного ребенка.

О своей благотворительности Наталья не любит рассказывать. Известно, что семья отправила на праздники в детские дома несколько десятков сладких подарков собственного производства.

- Надеюсь, что наша фабрика будет расти, и мы сможем помогать еще большему количеству людей, - говорит Наталья.

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