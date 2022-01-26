Квадратный метр в малогабаритных квартирах подорожал на 90 тысяч рублей

Специалисты федерального портала, проведя исследование цен на недвижимость в населенных пунктах, где проживает более 300 тыс. человек, сделали вывод, что маленькие квартиры до 32 квадратных метров заметно выросли в цене. Причем повсеместно. Для расчетов была взята собственная база объявлений портала по вторичному рынку квартир.

В лидерах - курортный Сочи, здесь больше всего подорожал "квадрат" квартир-студий и "однушек" (+86,3%), в Краснодаре (+67,5%), в Московской области (+42,7%), в Мурманске (+35,5%), в Ленинградской области (+32,1%), в Улан-Удэ (+29,6%), в Чите (+29,4%), в Махачкале (+29,3%), в Калининграде (+28%) и Севастополе (+26,8%).

В Москве, по данным Mirkvartir.ru, квадратный метр подорожал на 24,2%, до 333 859 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге на 26,2%, до 185 718 тыс. рублей. Малогабаритку в столице сейчас можно купить в среднем за 8 939 015 рублей, в Питере - за 5 537 146 рублей.

До 90 965 рублей в среднем выросла цена за квадратный метр в малогабаритной квартире с одной комнатой. Для сравнения, квартиры подорожали на 18,7%, до 2,5 миллиона рублей. А цена квадратного метра средней квартиры на вторичном рынке поднялась за год на 19,4%, стоимость лота - на 14,7%.

Генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко объясняет так эту тенденцию: "Маленькие квартиры дорожают опережающими темпами, поскольку это наиболее доступный по цене продукт, и почти везде его можно купить с помощью льготной ипотеки.

Средняя площадь студии на "вторичке" за год сократилась на 1 кв. м, до 28 кв. м, и эта тенденция может продолжиться и в этом году, так как на регулярный рынок продолжают поступать небольшие квартиры из вчерашних новостроек".