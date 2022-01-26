Мастера искусств попросили власти Крыма вернуть им Дом художника

Последнюю выставку в Доме художника провели почти полгода назад: до сих пор о ней напоминает афиша на фасаде. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

В открытом письме мастера культуры напомнили, что на протяжении десятилетий "имели построенные на деньги Союза художников Крыма мастерские, в которых создавали наиболее значимые произведения изобразительного искусства, скульптурные памятники полуострова, посвященные выдающимся личностям, героическому подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне, трудовому подвигу крымчан, въездные монументальные композиции в городах Крыма, мозаики и витражи в курортных зонах и объектах полуострова".

"Руководство Крыма в 1983 году передало Крымской областной организации Союза художников УССР выставочные залы в центре Симферополя, - напомнили авторы письма, среди которых немало народных и заслуженных художников республики. - В 2000 году выставочные залы передали Крымской организации Национального союза художников Украины. После вхождения Крыма в состав РФ выставочные залы и мастерские остались в пользовании региональной общественной организации Союз художников Крыма".

Подписанты отмечают, что на протяжении нескольких десятков лет в залах Дома художника ежегодно проводили до 50 бесплатных выставок, на которых экспонировались "лучшие произведения мастеров Крыма". По их словам, в конце прошлого века Домом художника пытались завладеть криминальные структуры, но тогда руководители крымской организации украинского нацсоюза художников отстояли право на здание.

"Изъятие у деятелей современного изобразительного искусства выставочных площадей, мастерских, где создаются произведения современных художников, приведет к утрате мощнейшего культурного пласта, создаваемого на протяжении десятилетий усилиями сотен профессионалов высокого класса", - убеждены авторы письма.

В связи с этим они просят власти республики "отменить распоряжение Совмина, которое лишает сообщество художников Крыма объектов недвижимого имущества, и дать поручение осуществить регистрацию права собственности на эти объекты за крымской региональной общественной организацией Союз художников Крыма. В передаче же этих зданий распорядительной дирекции имущества РК авторы письма видят "превращение яркой важной составной части культуры республики в руины, последнее же общественность, по их словам, расценивает как "акт вандализма, сравнимый с практикой разрушения памятников культуры в слаборазвитых странах".

Подписавший письмо член СХР Сергей Рубан напомнил, как в Татарстане, где он участвовал во всероссийском пленэре, власть, напротив, активно поддерживает художников:

- Там оборудуют мастерские, открывают выставочные залы, потому что власть заинтересована в развитии культуры в регионе. И если у художников при переходе Крыма в состав России возникли проблемы с правоустанавливающими документами на недвижимость, то региональным властям следовало бы не пользоваться ситуацией и забирать здания, а помочь переоформить бумаги и оставить художникам то, что десятилетиями им принадлежало.

- Вместе с Домом художника у нас забирают кучу помещений, в том числе художественный комбинат на улице Ладыгина и мастерские на улице Беспалова в Симферополе, - пояснил "РГ" другой подписант, заслуженный художник Крыма, лауреат Госпремии РК, член правления крымской организации СХР скульптор Василий Василюк. - Сейчас я работаю над тремя бюстами Героев России. Чтобы сделать их в материале, мне необходимы производственные мощности художественного комбината, а он заблокирован, как и в целом работа региональной организации союза.

Ответственный секретарь последней Людмила Бородина посетовала на то, что сейчас закрыты помещения Дома художника, где находятся компьютеры организации с информацией о крымских членах Союза.

- Там отключены электричество и Интернет, - уточнила она. - Из-за этого мы не можем в срок отправить в Москву документы художников, желающих пополнить наши ряды, необходимые для вступления в союз, документы на получение стипендии Минкультуры России для молодых художников, материальной помощи нуждающимся членам организации и так далее. Особое беспокойство вызывает судьба хранящегося в здании архива региональной организации, которая ведет свою историю с 1940 года.

Напомним, до ареста в конце прошлого года тогдашний министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что, если Дом художника передадут ее ведомству, здание приведут в порядок и будут использовать "исключительно по назначению: как выставочный зал".