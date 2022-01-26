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26.01.2022 14:09
Рубрика: Общество

Двести добровольцев усилят работу колл-центров ямальских больниц

Текст: Наталия Швабауэр (ЯНАО)

Две сотни добровольцев усилят работу колл-центров больниц на Ямале. Организованы они, в основном, за пределами поликлиник, чтобы дать медикам сосредоточиться на оказании помощи пациентам: в последние дни из-за прихода в регион штамма "омикрон" нагрузка на амбулаторную службу выросла более чем в 10 раз.

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Волонтеры уже начали принимать звонки в большинстве муниципалитетов. Работа организована посменно, поэтому часть операторов пока находятся в резерве, их привлекут при необходимости. Из-за "омикрона" северяне стали звонить по бесплатному номеру 122 чаще. К примеру, больше тысячи обращений поступило от жителей Салехарда, Нового Уренгоя и Лабытнанги.

В добровольческих колл-центрах, которые открываются по всему региону, можно проконсультироваться не только по поводу симптомов COVID-19. Допустим, в Ноябрьске в колл-центре по вопросам образования родителям рассказывают, как должен быть организован дистант или о том, что делать семье, если старшеклассники выходят на карантин. Напомним, что 1-8 классы, а также студентов колледжей и техникумов (за исключением последних курсов) на Ямале отправили на домашнее обучение до 6 февраля. Работодателям рекомендовали в приоритетном порядке отправлять на удаленку мам и пап, чьи дети посещают начальную школу, чтобы они могли помочь ребятам при подключении к онлайн-урокам.

В этом же городе волонтеры за день развезли 60 пакетов с лекарствами и предметам первой необходимости тем, кто сидит на самоизоляции или имеет хронические заболевания.

- Работали без передышки. Сейчас врачи заняты пациентами, а мы всегда готовы подключиться к помощи, которая не требует медобразования, - говорит Милана Зандукаева, региональный координатор добровольцев-медиков.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Пандемия коронавируса COVID-19

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