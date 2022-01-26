Екатеринбуржец обналичил криптовалюту, чтобы оплатить долги

Жителю Екатеринбурга под угрозой развода пришлось гасить накопившийся долг за счет своих крипотовалютных накоплений.

Ранее он, по данным службы судебных приставов, брал кредит под залог своего автомобиля марки Volkswagen Tiguan. Потом перестал платить и банк обратился в суд, чтобы взыскать оставшуюся сумму задолженности за счет заложенного имущества- то есть машины.

Приставы нашли и арестовали иномарку. Оказалось, что супруга должника категорически с таким развитием событий была не согласна - она пригрозила даже, что уйдет от мужа, если тот лишит ее возможности передвигаться по городу с комфортом.

Угрозы второй половинки и арест машины заставили мужчину вспомнить о денежных запасах в виде криптовалюты: он обналичил необходимую сумму и погасил задолженность перед банком.

Volkswagen Tiguan уже вернули законному владельцу.