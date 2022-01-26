Как уральская таможня становится ядерным центром

Почти год назад начался эксперимент по электронному декларированию радиоактивных материалов. Уральская таможня в феврале 2021 года выступила с предложением перевести оформление такой продукции с трех постов (Озерского в Челябинской области, Новоуральского и поста в Кольцово) в Уральский ЦЭД. О том, как складывается работа сегодня и станет ли в итоге региональная структура единым центром для оформления всех радиоактивных материалов, ввозимых в страну, рассказывает в интервью ОТВ (Екатеринбург) начальник Уральского таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Алексей Фролов.

"Самый большой плюс оформления в одном месте, - пояснил он, - это возможность правильно распределить силы и средства на местах. Мы отработали полтора-два месяца, никаких вопросов ни у кого не возникало, причем опасения, что могут возникнуть какие-то проблемы были не только у нас, но и у участников внешнеэкономической деятельности".

К делу подошли серьезно: сначала девять человек обучили программе, которая позволяет понимать специфику этих товаров, объясняет, какие показатели необходимо контролировать. На сегодня из 116 сотрудников 41 обладает компетенциями и полномочиями по оформлению и контролю делящихся радиоактивных материалов, то есть фактически - это каждый третий сотрудник.

Уже в середине 2021 года таможня вышла с предложением расширить эксперимент - фактически сделать Уральский ЦЭД флагманом по оформлению делящихся радиоактивных материалов.

"Нам удалось Федеральную Таможенную службу в этом убедить - с ноября 2021 года эксперимент расширился, подключив к Уральскому ЦЭД 19 таможенных органов России", - рассказал Алексей Фролов.

Региональный орган готов обеспечить оформление в круглосуточном режиме, что немаловажно для предприятий, которые занимаются поставками короткоживущих изотопов, которые часто применяются в медицине (это минимизирует сопутствующую лучевую нагрузку). Период активности некоторых - всего 72 часа. То есть за это время изотоп должен уже поступить к конечному потребителю - в больницу.

"В 2022 году мы этот эксперимент продолжим, в случае положительной динамики (а я думаю, она будет), мы станет ядерным центром", - уверен начальник управления.