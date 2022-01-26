Какие территории УрФО попали в программу социальной газификации

Новые правила подключения частных жилых домов к газу вступили в силу в октябре 2021 года. Собственникам больше не нужно платить за то, чтобы сети протянули до их участка. При этом само строение должно быть зарегистрировано и находиться в черте населенного пункта. В дачных поселках трубу доведут не до каждого садовода, а до границ товарищества.

Свердловская область

На Среднем Урале активничают не только жители, подавшие уже 17,6 тысячи заявок на социальную газификацию (догазификацию), но и власти. Область одной из первых в конце 2021 года заключила соглашение с Газпромом: при общей стоимости программы 5,5 миллиарда свыше пяти выдаст в виде займа Единый оператор газификации РФ.

Только до конца 2022 года на Среднем Урале техническую возможность для подключения к газу получат 31,5 тысячи частных домов. На сегодня подписано 3,4 тысячи договоров, из них чуть больше тысячи исполнено.

- Скорость подвода сетей зависит от собственников. Если в одном населенном пункте будут подавать больше заявок, чем в другом, очередность может поменяться, - говорит министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. - Сократить расходы поможет компенсация из областного бюджета (70 тысяч рублей) и региональный маткапитал - 152 тысячи. По количеству заявок - до 100 в день - видно, что люди поверили в программу.

Соцвыплата положена малоимущим семьям и одиноко проживающим со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, а также инвалидам, пенсионерам и предпенсионерам (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55).

План-график социальной газификации Свердловской области:

Челябинская область

На Южном Урале расширен перечень льготников, получивших право на господдержку по программе догазификации, сообщил губернатор Алексей Текслер. В регионе газифицировано 477 населенных пунктов, но доступа к голубому топливу в них не имеют около 88 тысяч домовладений. Эту проблему при поддержке Федерации власти намерены решить за три года.

- Важно, что догазификация проводится за счет оператора, определенного правительством РФ, - уточнил Алексей Текслер. - Главным сдерживающим фактором остается приобретение внутридомового оборудования и оплата его подключения. Традиционно помощь оказывается ветеранам войны и приравненным к ним категориям, но этого, конечно, недостаточно. Поэтому мы дополнили перечень льготников и продолжаем его расширять.

Начиная с 1 июля прошлого года право на субсидию в 60 тысяч рублей получили одиноко проживающие пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, чьи доходы не превышают двукратную величину прожиточного минимума на человека. С 2022-го заявления смогут также подать семьи пенсионеров, достигшие 65 лет, и инвалиды I, II групп со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на человека, при условии, что они собственники помещений. Пока, по планам властей, к газу подключат около 20 тысяч домов в этом году, 61 тысячу - в следующем и четыре тысячи - в 2023-м. По данным АО "Газпром газораспределение Челябинск", в прошлом году заявки на догазификацию подали 15,5 тысячи южноуральцев.

План-график социальной газификации Челябинской области:

Курганская область

К 2025 году уровень газификации в Зауралье вырастет с нынешних 62 до 70,11 процента. За счет догазификации планируется увеличить его еще на два процента. В Курганской области 247 567 домовладений, голубого топлива нет в 30 426 из них. По программе социальной газификации собрано почти шесть тысяч заявок, принято в работу 4140. Подписано 2294 договора, 515 исполнены, 161 домовладение подключено к газу. Если в программе будут участвовать все 30 426 заявителей, потребуется 1526,7 миллиона рублей. Затраты на одно домовладение - около 50 тысяч рублей.

По программе развития газоснабжения и газификации в 2022-м в области планируется выполнить работы в 27 населенных пунктах в пяти районах. По официальным данным, в газификацию 10 райцентров и муниципалитетов, где никогда не было голубого топлива, будет инвестировано 25,9 миллиарда рублей - беспрецедентная для региона сумма. По информации департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в прошлом году созданы условия для подключения к газу 1727 домов: построены внутрипоселковые газопроводы и подводы к домовладениям.

Интерактивная карта газификации Курганской области:

Ямал

На Ямале в план-график догазификации вошли 832 дома в девяти муниципалитетах. Больше всего заявок подали жители Салехарда, Тарко-Сале и Нового Уренгоя. К 37 строениям трубу уже подвели, остальные получат эту возможность до конца года. Благодаря программе в некоторых местах, например в Аксарке, потребность в газификации закроется полностью. Заметим: газ придет в дома тех населенных пунктов, где уже проложены распределительные сети, а таких в регионе всего 28 из 92.

В среднем подключение семье северян обойдется в 200 тысяч рублей: примерно столько стоит котел и прокладка труб внутри дома и по участку. Чтобы частично компенсировать расходы, правительство округа решило выделить по 100 тысяч рублей девяти категориям льготников. В частности, соцвыплату получат ветераны Отечественной войны и боевых действий, пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда, ветераны Ямала, инвалиды и воспитывающие детей-инвалидов, а также многодетные и малоимущие.

Уточнить детали можно по телефону (34922) 3-33-14 с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.00.

План-график социальной газификации Ямала:

Тюменская область

В регионе очередной этап программы газификации предполагал до 2024 года дополнительно обеспечить природным газом 16,5 тысячи домовладений. По словам председателя комитета облдумы по экономической политике Инны Лосевой, через пару лет газификацией охватят 98 процентов жилищ, а к концу десятилетия планку планируется поднять до 99,6 процента.

В регионе давно ввели соцподдержку технологического подключения внутридомового оборудования, подчеркивает замгубернатора Вячеслав Вахрин. К ней охотно прибегают льготники (в списке 43 категории). Размер выплат увеличен до 60 тысяч рублей. Теперь с запуском программы догазификации желающих избавиться от хлопот с дровяными печами заметно прибавится.

Как сообщил "РГ" главный инженер предприятия-оператора АО "Газпром газораспределение Север" Эдуард Ярославов, в Югре, на Ямале, в Тюменской области уже принято свыше 10 500 заявок на бесплатное подведение газа, преимущественно от жителей южной территории. Всего с октября по декабрь оператор выполнил 651 заявку. Темпы работ возрастают. Эдуард Ярославов уточнил: в план-график догазификации включены 27 355 домохозяйств.

Югра

До конца 2022-го в регионе бесплатно подключат к газу 6295 домовладений там, где газ подведен.

- В Югре проведена инвентаризация негазифицированных домовладений, - рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова. - Муниципалитеты вместе с газораспределительными организациями утвердили сводные планы-графики. Всего запланировано догазифицировать 41 населенный пункт округа. В процессе участвуют 12 газораспределительных организаций.

По словам председателя комитета Госдумы по энергетике, президента Российского газового общества Павла Завального, в Югре планируется расширение мощностей газопровода для подключения таких населенных пунктов, как Пойковский, Когалым и другие.

Прошлой зимой произошла серьезная авария на промысле, и 70 тысяч человек в Когалыме едва не остались без энергообеспечения. Между тем рядом проходит газопровод с природным газом. Сейчас на объекты города поступает попутный нефтяной газ с промыслов, который нельзя подключать к частным домовладениям. После подведения газопровода к Когалыму голубое топливо поступит и в жилые районы.

План-график социальной газификации Югры:

На заметку

Заявки принимают через порталы госуслуг, Единого оператора газификации РФ connectgas.ru/gasification_program, а также сайты ГРО, выполняющих подключение, или в МФЦ с помощью системы Соцгаз.рф.

Федеральный кол-центр по вопросам догазификации 8-800-101-00-04.