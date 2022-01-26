На Ямале будут штрафовать за самовыгул и нападения домашних животных

Согласно разработанному на Ямале законопроекту, нерадивых хозяев собак собираются наказывать рублем. Так, за самовыгул питомца придется заплатить 1-2 тысячи, а если он нападет на кого-то - от 4 до 5 тысяч.

Как рассказал руководитель окружной службы ветеринарии Евгений Попов, сейчас нормативный акт проходит процедуру согласования. Ожидается, что с его принятием число собачьих атак на прохожих снизится.

В прошлом году на полуострове около 600 человек было покусано бродяжками или безнадзорными бобиками. Причем домашние псы стали нападать в 1,5 раза чаще. Пятьдесят жителей округа получили уведомления о том, что недопустимо нарушать нормы содержания и выгула собак, но на них это не сильно повлияло.

Самое неприятное, что люди предают четвероногих дважды: сначала забирают из приюта, а потом снова выбрасывают на улицу. По мнению губернатора Дмитрия Артюхова, причиной всему - элементарная безалаберность, с которой будут бороться на региональном уровне. Кроме того, он предлагает инициировать поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными, принятый два года назад.

- Надо признать, он немного завел всех нас в тупик, - говорит глава Ямала. - Одно дело, когда стерилизованные псы живут в вольере или попадают в семью, совсем другое - когда, выпущенные в среду, снова сбиваются в стаи, где поведение определяет вожак, кусают прохожих. Нигде в мире такая практика не привела к сокращению популяции бродячих собак. Думаю, надо вносить поправки в закон, выделять категорию агрессивных животных и по ним принимать отдельные решения.

В частности, предлагается утвердить единые правила содержания для всей России и методику, с помощью которой определять, проявляет четвероногий немотивированную агрессию или нет. Поскольку на Крайнем Севере много отдаленных населенных пунктов, собственников хотят обязать регистрировать своих питомцев.