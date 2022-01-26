Почему курганским санаторием руководит инженер-электрик

В Курганской области уникальный санаторий, где лечат детей с заболеваниями нервной системы, погряз в судебных тяжбах. В администрации учреждения признались: не успевают отвечать на жалобы и ходить по судам. Санаторий тем временем может закрыться: работать скоро будет некому. Одно из обращений поступило в "Российскую газету".

Ультиматум

Бывшего механика ГБУ "Санаторий "Озеро Горькое" Андрея Шевченко уволили по сокращению штатов в мае 2021-го. Но сам Андрей считает: от него таким образом избавились за принципиальность. Все началось с того, говорит Шевченко, что он потребовал у и. о. директора Владимира Ветрова выделить деньги на замену просроченного газобаллонного оборудования на автомобилях.

- Опасно стало перевозить людей, в любой момент могла произойти утечка, - поясняет Шевченко.

Он писал служебные записки, докладные (копии есть в редакции), но в итоге его обвинили в непрофессионализме. (Ветров заявил "РГ", что с оборудованием у них все в порядке. Правда, это можно легко проверить.) Масла в огонь подлили коллеги. Коллектив гаража неожиданно выдвинул директору ультиматум: или он убирает Шевченко, или они все уволятся. Аргументы "железные": у Шевченко нет специального образования, он не разбирается в автотранспорте. По мнению Андрея, сотрудников заставили написать на него заявление. Действительно, он окончил Курганский машиностроительный техникум, но при приеме на работу вопросов ни у кого не возникло. Но самое интересное, подчеркивает бывший механик, вот что: точно такие же претензии в некомпетентности можно предъявить самому Владимиру Ветрову. У директора диплом Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства, а руководит он медицинской организацией.

Противостояние

Сейчас Шевченко оспаривает увольнение. Двоих сокращенных и одного уволенного до этого суд восстановил, правда, в санаторий вернулся лишь заместитель директора по гражданской обороне, мобилизационной работе и общей безопасности Геннадий Подкорытов. Он представляет интересы Шевченко в суде.

Геннадий Подкорытов в прошлом - начальник межмуниципального отдела МВД России "Щучанский" и друг Владимира Ветрова. Теперь он пытается через суд доказать: Ветров незаконно занимает кресло руководителя. На заседании в облсуде по делу об увольнении механика, где присутствовал корреспондент "РГ", он заявил: Ветров не мог уволить Шевченко или кого-либо другого, поскольку у него нет на это полномочий. 1 октября 2017 года вступили в силу поправки в 350-ю статью Трудового кодекса РФ, устанавливающие предельный возраст для руководителей (и их заместителей) бюджетных медицинских организаций - не старше 65 лет. Ветрову на тот момент было 65, но департамент здравоохранения все равно заключил с ним 30 октября трудовой договор. Воспользовались оговоркой в законе: по представлению общего собрания коллектива учредитель вправе продлить срок пребывания руководителя в должности до 70 лет. Когда поднялся шум, быстро созвали собрание и большинством голосов оставили и. о. директора еще на пять лет.

Хозяйственник

Детский психоневрологический "Санаторий "Озеро Горькое" до 2015 года находился в федеральной собственности. Потом его передали Курганской области под крыло регионального департамента здравоохранения. Родители детей-инвалидов тогда выступили против: более 1,5 тысячи человек со всей России подписали в Сети петицию в адрес президента. По их мнению, из четырех федеральных учреждений, занимающихся реабилитацией детей неврологического профиля, только курганское имеет уникальные грязи. Остальные держатся в основном за счет лечебной гимнастики. Кроме того, родители опасались подорожания путевок для семей из других регионов. Переживали, что дотационному региону не потянуть содержание санатория и он может закрыться.

В это переломное время и появился Владимир Ветров. Он не скрывает, что его пригласила тогдашний директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина (сейчас она замгубернатора по социальной политике). Они были знакомы раньше: в 2010 году Кокорину избрали председателем Мишкинской районной Думы, а Ветрова - Щучанской. Между тем история с его назначением очень запутанная. По первоначальной редакции устава руководителем учреждения является главный врач. Ветрова сначала принимают заместителем главврача по общим вопросам. Потом он становится и. о. главного врача. Кто-то из бдительных местных жителей возмутился: почему инженер-электрик командует врачами? Что он понимает в медицине? После жалобы в санатории переписали учредительные документы, и теперь единоличным руководителем является директор. Чтобы избежать очередной порции жалоб, Владимира Ветрова назначают и. о. директора. Сути это, правда, не меняет, зато слух не режет. Главное - не придерешься. Он - заместитель по общим вопросам, исполняющий обязанности, а не директор.

- Санаторию требовался руководитель-хозяйственник, - поясняет Владимир Ветров. - При переходе в юрисдикцию региона возникло много технических проблем, а я по жизни технарь. 37 лет отработал в "Курганэнерго", 7 лет - главным инженером, 25 - начальником РЭС (районных электрических сетей). Наш РЭС был самый лучший на Урале, коллеги приезжали перенимать опыт. Видимо, поэтому ко мне и обратились.

Владимир Ветров считает, что свою задачу он выполнил. Одним из крупных достижений называет строительство в 2018 году за счет инвестора котельной на природном газе. После закрытия старой угольной кочегарки экологическая обстановка в природоохранной зоне памятника природы регионального значения "Озеро Горькое" намного улучшилась. После смены собственника бюджетное финансирование сократилось в три раза: со 106 миллионов в 2016 году до 33 миллионов в 2022-м. Правда, и количество коек вдвое уменьшилось. Поток пациентов из других регионов заметно иссяк: путевки приходится покупать. Местные дети лечатся бесплатно. Чтобы удержаться на плаву, в санатории открыли отделение реабилитации пациентов с ДЦП. И теперь 35-40 процентов финансирования идет по программе ОМС. Этим событием Владимир Ветров очень гордится. На Урале, по его словам, такого еще не было.

Смена поколений

Можно долго перечислять заслуги директора, но все они ничего не значат без решения кадровой проблемы. Больше половины сотрудников санатория (60 процентов) - пенсионеры. Некоторым врачам и воспитателям за 70. Если вдруг все захотят уволиться, санаторий можно закрывать.

- Молодежь к нам не едет - им нужна достойная зарплата, жилье, детский сад для ребенка, - говорит председатель профсоюзной организации, заведующая стационарным отделением Нажиба Хайрнасова. - К сожалению, пока мы это предложить не в состоянии.

По официальным данным, со всеми доплатами и надбавками врачи санатория в среднем получают около 40 тысяч, медсестры - 20, воспитатели - 15,5 тысячи, обслуживающий персонал - МРОТ. Бывает и побольше: все зависит от нагрузки. Некоторые работают на полторы-две ставки.

Один из перспективных молодых специалистов - врач-невролог, исполняющий обязанности заместителя директора по медицинской части Андрей Осипчук, приехал из Челябинска в 2019 году. Признался, что рассчитывал на миллион по программе "Земский доктор", но не получилось. Тогда в программу как раз внесли изменения: миллион полагается только сотрудникам медорганизаций первичного звена, а санаторий к ним не относится. Но Осипчук все-таки остался. Ему с семьей дали служебную квартиру в поселке рядом с санаторием.

- Решил набраться опыта руководящей работы, - говорит Андрей. - Хотел еще заняться наукой, но тут столько дел, что пока не до нее.

Владимиру Ветрову 31 января исполнится 70 лет. Наиболее вероятным кандидатом на свое место он называет Андрея Осипчука. Готовится передать ему бразды правления, правда, совсем увольняться не собирается. Коллектив надеется, что в санатории наконец закончится конфронтация, прекратятся суды, а начальство станет больше думать о развитии, повышении зарплат, а не бороться за власть. Может, даже вернут должность главного врача.

Вилла "Виктория"

По сведениям исследователя из Челябинска Ольги Щетковой, одним из первооткрывателей лечебных свойств озера Горького был священник из Шадринска Дмитрий Троицкий. Батюшка страдал ревматизмом. Летом 1900 года он нашел близ Щучья соленое озеро и излечился. В 1910-м предприниматель Фаддей Шейко взял в аренду участок на берегу Горького и превратил его в летний курорт под названием "Виктория" (вилла "Виктория"). В 1915-м по направлению врачей из Екатеринбурга сюда привозили больных ревматизмом: их буквально выносили из экипажей, а после 6-8 ванн они уже сами ходили на лечение.