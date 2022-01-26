Почему в России не строят деревянные многоэтажки

Специалисты из Уральского союза лесопромышленников выяснили, что современные материалы для многоэтажного деревянного домостроения не горят, они полезнее для здоровья, а себестоимость квадратного метра из дерева ниже, чем из других строительных материалов. Что же нужно для того, чтобы запустить в стране масштабное строительство деревянных многоэтажек, и готовы ли к этому в регионах, разбиралась "РГ".

Хватит ли сырья?

О том, что в Вологодской области планируют запустить первый в России проект по строительству многоэтажного жилья из дерева, "РГ" писала в одном из своих недавних выпусков. Не времянок или бараков, а стильных, экологичных, таких, которые уже украшают улицы многих передовых городов мира. И первый вопрос, который с ходу возникает: а хватит ли материала на деревянные "небоскребы"?

- В одной только Свердловской области расчетная лесосека составляет сегодня более 23 миллионов кубометров, - говорит глава Уральского союза лесопромышленников Андрей Мехренцев. - Это означает, что именно такой объем древесины обязательно нужно добывать, чтобы не скапливались перестойные деревья, чтобы не заваливало леса валежником и в конечном итоге не приводило бы к гибели огромных объемов древесины в пожарах, которые мы видим каждое лето. Сегодня мы всего на треть используем объемы расчетной лесосеки. Так что потенциальные возможности огромные, сырья хватит на многие десятилетия.

Кроме того, как отмечают в Союзе лесопромышленников, с этого года запрещен вывоз кругляка за границу, пиловочное сырье нужно перерабатывать в нашей стране, а деревянное домостроение как раз может выступить одним из драйверов развития отрасли. А потребители имели бы возможность получить современное, красивое жилье, в котором, по данным многочисленных медицинских исследований, жить куда полезнее для здоровья, чем, скажем, в панельном железобетонном.

При этом, как говорят эксперты, чтобы строительство таких многоэтажек стало массовым, предстоит решить еще немало проблем. Прежде всего нужно построить заводы по изготовлению деревянных панелей. Ведь для масштабного строительства необходимы десятки производств.

Прежде всего нужно построить заводы по изготовлению деревянных панелей. Ведь для масштабного строительства необходимы десятки производств

Постучим по дереву

Если эксперты не сомневаются в перспективах строительства деревянных многоэтажек, то почему о них заговорили только сейчас?

Одна из главных причин - власть стереотипов, считает старший специалист научно-технического направления Ассоциации деревянного домостроения России Владимир Стоянов. Считается, например, что дерево - менее долговечный и слишком пожароопасный материал по сравнению с бетоном или кирпичом.

Но что касается долговечности дерева, то стойкость его подтверждает хотя бы то, что в домах, построенных еще в первой половине прошлого века, в небольших городах и поселках страны до сих пор живут люди. Конечно, эти строения устарели морально, но эксплуатировать многие из них вполне можно и сегодня.

- А что касается пожаров, то, как известно, первым делом горит пластик и разного рода синтетические материалы, которыми напичканы наши дома. Это они вспыхивают моментально, - говорит Андрей Мехренцев. - А современные материалы для домостроения - клееный брус, МХМ и CLT-панели (Cross-Laminated Timber), - из которых предполагается вести строительство многоэтажек, не горят. Проводили даже эксперимент, пригласили на него и пожарных: построили дом три на три метра из деревянных панелей, заполнили его всевозможным скарбом, которым мы сегодня в быту обычно пользуемся. И всю эту конструкцию подожгли. Так вот, барахло сгорело уже через полчаса. А стенам хоть бы что, они, конечно, закоптились, но, как известно, сажа - отличный теплоизолятор.

Более того, добавляет Владимир Стоянов, современные огнезащитные составы позволяют деревянным конструкциям не загораться в течение 40 минут даже в печи.

Терем в стиле хай-тек

Еще одно из преимуществ деревянного панельного домостроения в его простоте. Как отмечает Владимир Стоянов, сегодня существует множество отработанных проектных решений, позволяющих собирать эти дома подобно конструктору. Например, восьмиэтажный дом из деревянных панелей в Лондоне возвели всего за две недели. В Европе 4-, 5-этажными домами из деревянных панелей никого не удивишь, особенно в Финляндии, Норвегии, Австрии. Огромное количество деревянных зданий строится в США.

Первые деревянные многоквартирники начали строить и на Ямале. Фото: ЯЛПК.РФ

- В Канаде есть дом из деревянных конструкций высотой 27 этажей, - говорит Андрей Мехренцев. - Стержнем для него служит каркас из бетона, а все остальное из дерева. То есть здание очень прочное, и качество жизни людей в нем, как в обычном деревянном.

- Кого-то может пугать "дом, собранный на шурупах", - добавляет Владимир Стоянов. - Но многочисленные исследования показывают, что дерево прекрасно удерживает в себе конструкционные шурупы. Чтобы выдернуть такой шуруп, необходимо усилие до трех тонн. Я сам лично проводил опыты, которые показали, что скорее сам металл порвется, нежели шуруп удастся выдернуть из древесины.

Сколько стоит?

Отдельный опыт строительства двух-, трехэтажных домов из дерева есть в регионах России и сегодня. Так, начинали было воплощать программу деревянного домостроения многоквартирников в Свердловской области, но забросили, построив лишь несколько домов в Нижнем Тагиле. Есть двухэтажные деревянные дома на Ямале, в Якутии. Хотя изъявляют готовность строить такое жилье в очень многих регионах. Причем это могут быть и невысокие дома, до трех этажей, в регионах Крайнего Севера. А в средней полосе, по словам экспертов, в перспективе вполне можно использовать и опыт строительства высоток.

Причем себестоимость строительства одного квадратного метра, как отмечают эксперты, выходит даже ниже, чем кирпичных.

- Мы просчитывали в условных единицах соотношение себестоимости строительства жилья из разных материалов при равных энергозатратах, - говорит Андрей Мехренцев. - В итоге получилось, что деревянное обходится дешевле практически в два раза. В пандемию цены на строительном рынке выросли буквально на все материалы. Но само соотношение все равно сохраняется.

Правда, как считает председатель ассоциации "Союз лесопромышленников Архангельской области" Андрей Зубов, на цену в конечном итоге может повлиять этажность строительства. Все-таки 20-этажные деревянные дома у нас начнут строить явно не завтра. А маленькая этажность - значит, и меньшее число квартир на единицу площади земельного участка, который застройщикам, как правило, обходится недешево.

При этом обидно, что многие из действующих отечественных заводов по производству МХМ и CLT-панелей давно уже отправляют свою продукцию на экспорт. Например, из Югры панели поставляют даже в лесную Финляндию. Где, к слову, из дерева сегодня строят не только жилье, но и мосты.

Надежду, как говорят эксперты, вселяет Стратегия развития лесной отрасли России до 2030 года. В ней значительное внимание уделено и деревянному домостроению. А это значит - дело должно сдвинуться.