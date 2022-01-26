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26.01.2022 15:24

Проблемные заводы на Южном Урале избежали банкротства

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 18(8666)
Хорошая новость: на Южном Урале сократилось число проблемных производств. Ряд компаний, находившихся на грани закрытия, поправил финансово-экономическое положение.

Планы на будущее, в частности, строит Катав-Ивановский приборостроительный завод - производитель магнитных компасов, лагов и других навигационных приборов для морских и речных судов, военных кораблей. Сокращение заказов в пандемию обернулось производственной аритмией: завод задолжал казне и поставщикам энергоносителей. Однако теперь он заключил мировые соглашения с кредиторами и договоренности старается выполнять, хотя мощности по-прежнему загружены лишь на 30 процентов, а значит, пока предприятие в группе повышенного риска.

Фото: Пресс-служба завода "Синтез"
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Чтобы создать "подушку безопасности", завод намеревается создать на свой площадке совместное производство с башкирской фирмой "Крезол" - разрабатывать и выпускать беспилотные летательные аппараты. Промышленники подали заявку на получение субсидии в фонд перспективных исследований, обратились в департамент авиационной промышленности Минпромторга РФ, рассчитывая поучаствовать в программах господдержки. Доступ к дополнительным ресурсам может обеспечить и включение предприятия в список стратегических организаций, реализующих единую государственную экономическую политику.

Появились шансы на выход из кризиса и у Южноуральского завода радиокерамики, также попавшего в аутсайдеры. Старейший производитель керамических изделий для электроники, машиностроения, металлургии, химии и других отраслей летом прошлого года был признан банкротом. Однако сразу две компании изъявили желание выкупить имущественный комплекс или взять в аренду площади, чтобы возобновить поставки дефицитной продукции потребителям при обязательном условии выполнения гособоронзаказа. Зампредседателя Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев обратился к конкурсному управляющему, предложив рассмотреть такие возможности.

С целью помочь производственникам на Южном Урале стремятся включить в специальный перечень и коды товарной номенклатуры, имеющей экспортный потенциал, продукции Вишневогорского ГОКа и Уральской металлообрабатывающей компании. Организациям, реализующим программы повышения конкурентоспособности, это откроет доступ к мерам господдержки - позволит получить возмещение части затрат на выпуск товаров и их транспортировку.

Кстати

Ожидается, что в Челябинской области пройдет совместное с Минпромторгом России мероприятие, способствующее подъему производственной активности. На нем будут обсуждать актуальные вопросы развития индустриальных и технопарков. Участники промышленных кластеров, намеренные получить субсидии, готовятся провести на нем предзащиту своих проектов. Форум намечено организовать в Магнитогорске в первой декаде марта, если, конечно, позволит эпидобстановка.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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