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26.01.2022 04:17

Труба зовет

Свердловчане подают по 100 заявок в день на социальную газификацию
Текст: Марина Некрасова (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 17(8665)
Участниками программы социальной газификации в регионе уже стали свыше 17,6 тысячи семей. Из них в зоне обслуживания АО "ГАЗЭКС" 9167 человек и 1910 подписали договор на техприсоединение.
До конца 2022 года к газу подключат дома 31,5 тысячи уральских семей. Фото: Татьяна Андреева/РГ До конца 2022 года к газу подключат дома 31,5 тысячи уральских семей. Фото: Татьяна Андреева/РГ
До конца 2022 года к газу подключат дома 31,5 тысячи уральских семей. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Подходите, нажимаете ручку - слышите шипение. Поджигаете, держите несколько секунд и отпускаете. Напор пламени регулируете. Все, можно ставить чайник, - учит мастер пользоваться газовой плитой хозяйку частного дома в Новоуткинске.

Она одна из первых, с кем заключили договор по новому закону, и 18 января "голубой огонек" качественно изменил жизнь: теперь и готовить, и обогревать деревянный дом стало проще и дешевле.

По словам заместителя исполнительного директора компании "ГАЗЭКС" по Западному округу Михаила Сурнина, наиболее активно подают заявки на социальную догазификацию жители Арамили и ее окрестностей - в силу близости к Екатеринбургу. На втором и третьем местах - Первоуральский и Красноуфимский округа.

- К примеру, сейчас в плане-графике по Первоуральскому городскому округу значится около 4,5 тысячи домовладений. Из них две тысячи имеют техническую возможность подключиться в ближайшее время, потому что вдоль границ их земельных участков проходят распределительные сети. К остальным отводы еще нужно протянуть, - рассказал Михаил Сурнин.

До конца 2022 года планируется подключить и обеспечить возможность для подключения к газу дома 31,5 тысячи семей. Очень высокую заинтересованность проявляют жители Сысертского района, где подали 1368 заявок. В Пригородном районе - 476, Талицком- 513, Сухоложском - 405. Но и горожане, предпочитающие не многоэтажки, а частный сектор, не отстают. Так, в Нижнем Тагиле за бесплатной газификацией обратились 629 человек, в Первоуральске - 494, в Каменске-Уральском - 243.

- Скорость подвода сетей зависит от активности собственников. Если в одном населенном пункте люди будут подавать больше заявок, чем в другом, очередность в плане-графике может поменяться. Но это не означает, что надо непременно завтра отправить документы, если семья финансово пока не готова купить котел, газовую плиту и смонтировать систему внутри дома. Сократить расходы поможет компенсация из областного бюджета (70 тысяч рублей) и региональный маткапитал - 152 тысячи, - говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По прогнозу, только в этом году власти компенсируют гражданам 126,8 миллиона рублей. Соцвыплату вправе получить малоимущие семьи и одиноко проживающие со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, а также инвалиды, пенсионеры и предпенсионеры (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55). Господдержку можно направить на разработку проектной документации, приобретение и монтаж внутридомового газового оборудования, его пусконаладку. С учетом того что все это обойдется потребителю в среднем в 80-120 тысяч рублей, помощь придется как нельзя кстати.

Кстати

Подать заявку на техприсоединение по льготной программе свердловчане могут несколькими способами. Самый удобный - через сайт Единого оператора газификации connectgas.ru. Это займет не больше 5-10 минут. Кроме того, можно воспользоваться порталом госуслуг, принести документы в офис газораспределительной организации, обслуживающей вашу территорию. С 18 января появилась возможность подать заявление через МФЦ. Полный план-график социальной догазификации по Свердловской области выложен на сайте министерства энергетики и ЖКХ energy.midural.ru.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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