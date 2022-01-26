Тюменка отсудила у детсада 180 тысяч за падение в бахилах на лестнице

В Тюмени по решению суда дошкольное учреждение выплатит женщине, которая поскользнулась на ступенях и упала, 180 тысяч рублей.

Инцидент произошел 22 марта 2021 года, сообщает прокуратура области. Мама детсадовца спускалась в бахилах со второго этажа и не удержалась на ногах. Из-за падения она получила травму нескольких поясничных позвонков. Повреждение признали вредом здоровью средней тяжести.

В мае пострадавшая пошла в Ленинский районный суд с иском к садику, и суд решил взыскать деньги с учреждения. В 180 тысяч, которые удалось отсудить, входит возмещение морального и материального вреда, судебные расходы.

Решение в законную силу не вступило.