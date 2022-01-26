Уральские предприятия нарастили экспорт металлов и оборудования

Внешнеторговый оборот регионов УрФО в 2021 году составил 56 миллиардов долларов США, а грузооборот товаров - 87,5 миллиарда тонн (без учета торговли внутри ЕАЭС). Деятельность на внешнем рынке вели 4300 предприятий, подававших декларации в Уральское таможенное управление, а также другие. Структура экспорта традиционна: из Свердловской и Челябинской областей в основном вывозили металлы и изделия из них, с Ямала и из Югры - нефтепродукты, большая часть которых пошла в страны дальнего зарубежья.

За прошлый год количество экспортных деклараций, которые предприниматели подали в Уральскую электронную таможню (УЭТ), выросло на 13 процентов, а число импортных сократилось почти на 40. При этом таможня увеличила объем собранных платежей и перечислила в федеральную казну 90,6 миллиарда рублей. Отчасти этому способствовало введение экспортных пошлин на лес и металлы, говорит начальник УЭТ Сергей Епифанов.

Лидерами по экспорту стали предприятия Югры, Свердловской и Челябинской областей, два последних региона заняли ведущие позиции и по импорту. Так, бизнес Южного Урала поставлял минеральные продукты, метизделия, оборудование, а импортировал продовольственные товары и сырье. По данным таможни, внешнеторговый оборот региона составил 10,6 миллиарда долларов.

Компании Свердловской области обеспечивали зарубежных партнеров изделиями металлургических и обрабатывающих производств, машиностроительным оборудованием, транспортными средствами. Как отмечают в Уральской торгово-промышленной палате, помимо сотрудничества с партнерами из СНГ, бизнес нарастил объемы поставок в страны дальнего зарубежья на 45 процентов, а импорт - на 14 (по итогам трех кварталов 2021-го).

Между тем в остальных регионах УрФО экспортировали минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, пластмассы, органические химические соединения, древесину и древесный уголь. В импорте же преобладали механические устройства, летательные аппараты.

В первую декаду января 2022 года внешнеторговый оборот предприятий Урала превысил 294 миллиона долларов, грузооборот - 255 тысяч тонн. Самыми востребованными на мировом рынке оказались черные металлы, пластмассы и медь - эти позиции в период новогодних праздников суммарно заняли более 80 процентов экспорта уральских предприятий.

Между тем

Чтобы отечественные компании успешно выходили на внешние рынки, с 2019 года субъекты РФ готовятся к введению Регионального экспортного стандарта 2.0. Он разработан по предложению Российского экспортного центра для формирования инфраструктуры поддержки бизнеса, а внедряется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Одна из задач - увеличить экспорт товаров МСБ в регионах.Так, Средний Урал, пилотный участник проекта, уже внедрил 11 из 15 инструментов стандарта. Успешно идет работа в Тюменской и Челябинской областях, где созданы центры услуг для экспортеров, имеются обучающие программы. В процесс включаются и другие регионы УрФО. Например, в ЯНАО сформированы базы потенциальных и действующих экспортеров, для привлечения внимания к продукции местного производства в 2021 году запущен бренд "Сделано на Ямале".