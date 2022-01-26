В Кургане мужчина из-за перебоев с водой пришел в ТСЖ с топором

В Курганский городской суд направлено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в угрозе убийством сотруднице товарищества собственников жилья.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что инцидент произошел 21 декабря прошлого года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел с топором в кабинет правления своего ТСЖ. Размахивая орудием перед лицом бухгалтера, фигурант стал предъявлять ей претензии и спрашивать, почему случаются перебои с водой, изрубил рабочий стол, до смерти напугал женщину.

Когда завели уголовное дело, агрессор раскаялся и свою вину полностью признал. Теперь его судьбу решит суд: за такое преступление предусмотрено до двух лет лишения свободы.