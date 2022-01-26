Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing

Москва обнародует все документы по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, которые она передала Нидерландам. Об этом заявил представитель РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Виноградов.

Напомним, в Страсбурге сегодня ЕСПЧ рассматривает жалобы Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17​​​.

"Россия опубликует все документы, которые были переданы Нидерландам (по делу MH17 - прим. "РГ"), чтобы все увидели, что и где правда", - сказал Виноградов на заседании суда.

В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о том, что Нидерланды подали против нее жалобу по крушению малайзийского Boeing. В МИД РФ расценили это как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.