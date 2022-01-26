Новости

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве 16:20
Танцующая в TikTok девушка заработала больше главы нефтяной ExxonMobil 16:08
Исмаил Османов: Плановое лечение детей в Москве приостановлено из-за риска заражения COVID-19 16:04
Оперштаб: В Москве за сутки госпитализированы 1188 пациентов с COVID-19 16:03
Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing 16:03
Синоптики предупредили о новых снегопадах в Москве 15:59
Володин заявил о единогласной поддержке Госдумой деятельности МИД РФ 15:58
Лавров: Генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью 15:55
Минск: Утверждена государственная инвестпрограмма на 2022 год 15:54
Мишустин постановил размещать экспресс-тесты жителей отдаленных районов на "Госуслугах" 15:53
Госдума ввела штрафы для операторов связи за переводы денег нелегальным казино 15:52
Оверчук отметил положительную динамику устранения барьеров на рынке ЕАЭС 15:48
Лавров: Запад хочет реальной провокации вокруг Украины 15:41
Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда посетит Пискаревское кладбище 15:34
Долина зайцев и мировые башни стали популярными арт-объектами России 15:27
Работа лондонского метро была приостановлена из-за лебедя на путях 15:25
Ростехнадзор: На "Листвяжной" фальсифицировали работу систем контроля 15:24
Правительство разрешило использование эторфина в ветеринарии 15:15
В Москве появились "блогерские" квартиры 15:12
Морпехи Балтфлота вышли на защиту побережья в Калининградской области 15:12
День памяти жертв холокоста включили в школьный план воспитательной работы 15:11
Назван популярный овощ, сок которого снижает давление 14:59
Турчак: РФ должна поддержать ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружений 14:55
Губернатор Ростовской области анонсировал ужесточение антиковидных мер 14:46
Бабиков завоевал серебро в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
26.01.2022 16:03
Рубрика: Власть

Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing

Текст: Диана Ковалева

Москва обнародует все документы по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, которые она передала Нидерландам. Об этом заявил представитель РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Виноградов.

Фото: EMMANUEL DUNAND / AFP
Уполномоченный РФ: Нидерланды не использовали материалы РФ по крушению MH17

Напомним, в Страсбурге сегодня ЕСПЧ рассматривает жалобы Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17​​​.

"Россия опубликует все документы, которые были переданы Нидерландам (по делу MH17 - прим. "РГ"), чтобы все увидели, что и где правда", - сказал Виноградов на заседании суда.

В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о том, что Нидерланды подали против нее жалобу по крушению малайзийского Boeing. В МИД РФ расценили это как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ЕСПЧ Крушение Boeing под Донецком

Главное сегодня

Лавров: Генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью
Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing
В Черное море на учения вышли более 20 боевых кораблей
Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах
ДНР: Украинские силовики перебрасывают в Донбасс боеприпасы для наступления
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом