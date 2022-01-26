Экономическое сотрудничество между Россией и Индией развивается, однако до сих пор его объемы значительно меньше, чем могли бы быть, исходя из потенциала стратегического партнерства двух стран. Об этом было заявлено в коммюнике по итогам саммита президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Лидеры отметили, что для того, чтобы выйти к 2025 году на объем взаимной торговли в 30 миллиардов долларов - а такая цель была поставлена ранее, - необходимо активнее развивать торговлю и совместные проекты, а также инвестирование.

При этом в настоящий момент динамика экономических отношений двух стран положительная, несмотря на пандемические ограничения: в первой половине 2021 года торговля выросла на 38 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Множество различных рабочих групп и комиссий сейчас заняты развитием экономических отношений двух стран. В частности, Межправительственная Российско-Индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, в составе которой действуют 12 рабочих групп. Создаются и новые - например, по транспорту и городскому развитию. Этой же темой занимается Российско-Индийский стратегический экономический диалог (РИСЭД). Даже во время пандемии не прекращаются визиты высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов двух стран.

Так, в октябре 2021 года для участия в работе Российской энергетической недели Москву посетил министр сталелитейной промышленности Индии с целью договориться о поставках коксующегося угля и стали. Как отмечено в итоговом документе саммита в Нью-Дели, в ходе визита "был подписан меморандум о взаимопонимании относительно бесперебойных долгосрочных поставок из России в Индию угля для производства стали, а также состоялись переговоры о перспективах производства специальной стали в рамках индийской правительственной программы стимулирования производства и использования технологий российских государственных сталелитейных институтов для производства стали в Индии частными и государственными компаниями". При этом Россия заинтересована в изучении индийского опыта по рентабельному использованию остатков угля.

Между странами налажены контакты и в сфере нефтедобычи. В частности, НК "Роснефть" с консорциумом индийских нефтегазовых предприятий государственного сектора реализует проекты "Ванкорнефть", "Сахалин-1" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" в России и на нефтеперерабатывающем комплексе Nayara Energy Limited в Индии.

Россия и Индия увеличивают объемы расчетов в национальных валютах

Кроме того, индийские госкомпании и российские производители удобрений подписали соглашение о намерениях по поставкам в Индию удобрений.

Укрепляется и межбанковское и страховое сотрудничество. Также успешно продвигаются проекты в фармацевтике. "Торговля фармацевтической продукцией остается одной из главных составляющих индийского экспорта в Россию. Обе стороны с удовлетворением отметили неизменный спрос на товары этой группы, а также участие индийских компаний в российской программе локализации в рамках стратегий "Фарма-2020" и "Фарма-2030". Лидеры двух стран выразили одобрение укреплению сотрудничества в части, касающейся поставок медицинских изделий в качестве новой многообещающей области экономического взаимодействия в контексте пандемии COVID-19", - говорится в коммюнике.

Несмотря на пандемию, продолжается сотрудничество в алмазной сфере. Россия добывает алмазы, которые затем гранятся в Индии, где традиционно хорошо развита эта отрасль.

На саммите Россия и Индия обсудили необходимость снятия торговых барьеров в отношении важнейших товаров. Шла речь и об оптимизации таможенного оформления. В частности, проект "Зеленый коридор" решено заменить на соглашение о взаимном признании авторизованных экономических операторов, а также на обмен и предварительное направление таможенных данных. Также в итоговом документе саммита сказано, что необходимо начать переговоры о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией.

Но, несмотря на достигнутые успехи, поле для углубления сотрудничества в экономической сфере еще остается очень большое. Особенно это касается инвестиций.

На саммите в Нью-Дели лидеры призвали ведомства двух стран "завершить переговоры по двустороннему межправительственному соглашению о поощрении и взаимной защите капиталовложений в духе взаимного понимания в целях защиты взаимных инвестиций".

Индия заинтересована в притоке российских инвестиций в самые разные сферы. Например, в проекты судостроения и развития внутренних водных путей, в гражданское судостроение и подготовку кадров для него. В сентябре 2021 года уже подписано соглашение о намерениях между судостроительным комплексом "Звезда" и индийской Mazagon Dock Limited касательно коммерческого судостроения.

Кроме того, индийская сторона пригласила российские компании к участию в 13 ключевых секторах индийской правительственной инициативы по стимулированию производства в рамках программ "Самодостаточная Индия" и "Делай в Индии". А также в Нью-Дели хотели бы, чтобы российская сторона приняла участие в совместном возведении производственных объектов в промышленных городах, строящихся на территории Индии с нуля в рамках индийской правительственной программы промышленных коридоров.

Необходимо отметить, что стороны увеличивают объемы расчетов в национальных валютах. Обсуждается применение карт "Мир" и RuPay в национальных платежных инфраструктурах и в организации взаимодействия между системой "Унифицированный платежный интерфейс" и Системой быстрых платежей Банка России. Также российская сторона пригласила кредитные организации Индии подключаться к Системе передачи финансовых сообщений Банка России, чтобы обеспечить бесперебойное проведение межбанковских транзакций.

Как Индия, так и Россия заинтересованы в развитии проектов на Дальнем Востоке. В качестве приоритетных областей для инвестиций определены энергетика, транспорт и логистика, морское сообщение, обработка алмазов, лесопользование, фармацевтика и здравоохранение, туризм и гуманитарные направления. Также стороны намерены продолжить обсуждение реализации кредитной линии в миллиард долларов для проектов развития Дальнего Востока России. Раньше о намерении вложить эти средства Моди заявил в 2019 году.

Создание так называемого энергетического моста между двумя странами - один из масштабных проектов сотрудничества. Существует "дорожная карта" развития сотрудничества в сфере углеводородов на 2019-2024 годы.

В Москве уже открылся Индийский энергетический центр с участием пяти нефтяных и газовых государственных компаний Индии. Главная его задача - укреплять связи с российскими компаниями в энергетической сфере. Также создана целевая группа по газу, которая в том числе должна определить, какие проекты наиболее привлекательны для инвестиций в газовой инфраструктуре и системах газораспределения, а также в сфере использования природного газа на транспорте и в области новых видов топлива, в том числе водорода.

Как Индию, так и Россию интересует расширение сотрудничества и обмен практиками в гидро- и теплоэнергетике, в сферах энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, в водородной экономике, низкоэмиссионном развитии.

Разумеется, интересно и участие инвесторов в инфраструктурных проектах. Например, Индия хотела бы привлечь российских специалистов по сигнальным и телематическим системам, по проектам высокоскоростных железных дорог, электрификации железных дорог, и все это с учетом принципов индийских программ "Делай в Индии" и "Самодостаточная Индия", предполагающих локализацию производства. Также ей интересен российский опыт электронной системы для оплаты проезда по автомагистралям.

Большой простор для совместной работы и инвестиций предполагает международный транспортный коридор "Север - Юг". "РЖД Логистика" и Контейнерная корпорация Индии (КОНКОР) в 2020 году заключили договор по совместному развитию мультимодальных сервисов грузоперевозок по этому коридору.