Россиян предупредили об опасности смартфонов

Современные смартфоны могут быть подвергнуты прослушке на нескольких уровнях, в том числе аппаратном и программном.

Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. По его словам, прослушивать можно саму телефонную линию - это самый простой способ, - а можно активировать смартфон и задействовать его микрофоны. Эксперт отметил, что технические возможности для этого есть.

Слежка на уровне операционной системы предполагает, что компоненты смартфона могут действовать без ведома владельца - например, скрыто снимать видео и отправлять их. Активировать такую деятельность можно при помощи SMS-сообщения, которое хозяин телефона не увидит.

Наконец, еще один уровень слежки - разнообразные приложения, установленные самим пользователем, который может предоставить доступ к микрофону, файлам, переписке и камере.

Прослушивание может вестись с целью повышения качества работы ПО, сбора данных с рекламными целями, однако такая информация может использоваться и для продажи заинтересованным лицам.