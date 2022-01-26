Россияне помогут создать в Беларуси Центр ядерных исследований

В июне прошлого года был введен в эксплуатацию первый энергоблок Белорусской АЭС - крупнейшего проекта Союзного государства. А к середине года нынешнего будет включен в энергетическую сеть и второй.

Благодаря АЭС Беларусь получит мощный источник относительно дешевой и экологически чистой электроэнергии, а белорусские организации и предприятия обретут компетенции, востребованные на мировом рынке. Открываются и новые перспективы белорусско-российского сотрудничества в высокотехнологичных сферах. В частности, активно обсуждается вопрос о сооружении в Беларуси еще одного российского атомного реактора - исследовательского.

С какой целью? Об этом на брифинге в БЕЛТА рассказал руководитель лаборатории ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" НАНБ Михаил Жемжуров:

- Появление масштабной ядерной генерации энергии - импульс для разработки новых технических решений в энергетике, промышленности и других отраслях экономики, инновационных направлений в науке и образовании. В числе наших основных задач и обеспечение безопасной работы атомной станции. Для всего этого необходима адекватная научно-экспериментальная и производственная база с многоцелевым исследовательским ядерным реактором. Он станет ядром национального Центра ядерных исследований и технологий, призванного осуществлять широкий спектр работ.

Сооружение исследовательского реактора позволит, помимо прочего, развивать потенциал, накопленный еще в советские годы. Первый исследовательский атомный реактор появился в институте "Сосны" в 1965 году, здесь была разработана первая в СССР передвижная атомная энергетическая установка. В те годы институт являлся одним из ведущих научных центров в области ядерных исследований. С принятием решения о сооружении Белорусской атомной электростанции ОИЭЯИ НАНБ осуществляет научное сопровождение развития атомной энергетики в стране.

Сейчас в НАНБ активно идет подготовка к созданию такого научного центра. С госкорпорацией "Росатом" обсуждаются условия строительства исследовательского ядерного реактора на базе ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны". Подписан меморандум о сотрудничестве, разработаны основные технические требования к будущему центру и его многоцелевой атомной установке. Готовится межправительственное белорусско-российское соглашение о сотрудничестве в его создании. Возможно, появится и совместное предприятие НАНБ и "Росатома".

Тем самым укрепляется правовой и договорной фундамент белорусско-российского сотрудничества в сфере ядерной энергетики и соответствующих исследований. Заместитель директора Департамента по ядерной энергетике белорусского Минэнерго Лилия Дулинец очертила его рамки:

- Разработана и утверждена союзная программа по развитию ядерной энергетики, предусматривающая унификацию (сближение) правового регулирования... Подписано соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов. Идет подготовка соглашения об обращении с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС. Министерством энергетики совместно с НАНБ и другими организациями на основе поступивших от госкорпорации "Росатом" предложений сформирован перечень направлений белорусско-российского сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Это и радиологический мониторинг, и ядерная медицина, и цифровизация, и системы накопления энергии, и проект "Умный город". Сейчас идет поиск механизмов, как практически организовать работу.

А ученые НАНБ и НИЦ "Курчатовский институт" уже переходят от слов к делу. Руководители этих ведущих научных центров обменялись визитами, составлена программа совместных исследований. В том числе с использованием ядерных энергетических установок, которыми располагают курчатовцы. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, изучив тему, заявил о перспективности принятия с этой целью союзной программы по совместному использованию установок типа мегасайенс. Ведь ядерный реактор, пусть и исследовательский, стоит солидных средств, необходима сложная инфраструктура для его эксплуатации. Он не должен простаивать ни минуты. Так насколько необходим в таком случае Беларуси свой исследовательский реактор?

- Наши и российские исследования не дублируют, а дополняют друг друга, - ответил на вопрос корреспондента "СОЮЗа" Михаил Жемжуров. - Считаем, что такой центр и исследовательский атомный реактор, безусловно, необходимы в нашей стране для развития высоких технологий и инновационных направлений в науке и образовании. При этом мы открыты для сотрудничества с коллегами из России и других стран.

Кстати

Объединение научных потенциалов и наработок в ядерной физике - это и есть интеграция в чистом виде. Такую оценку сотрудничеству в атомной сфере дал Президент Беларуси Александр Лукашенко при встрече с руководителем НИЦ "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком.