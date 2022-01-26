Российский экспорт сельхозтехники в 2021 году показал рекордный рост

Экспорт отечественной техники и оборудования для сельского хозяйства в 2021 году составил 21 млрд рублей. Это на 38,5% выше аналогичного показателя 2020 года и на 74,7% - показателя 2019 года, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, важную роль в увеличении экспорта сыграли меры государственной поддержки, действующие в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Поддержка государства помогла обеспечить экспортные поставки сельскохозяйственной техники в Австралию, ОАЭ, Китай, Венгрию, Чехию, Польшу, Румынию, Сербию, Литву, Монголию, Казахстан, Молдавию, Белоруссию, Киргизию. Российская продукция сельскохозяйственного машиностроения пользуется спросом и поставляется сегодня почти в 40 стран", - отметил Мантуров.