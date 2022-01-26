Российское лекарство от туберкулеза будет в 19 раз дешевле аналогов

Противотуберкулезный препарат "Дельтиба" в России будет стоить меньше, чем в референтных странах, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Отмечается, что по международному непатентованному названию (действующему веществу - "Деламанид") препарат входит в перечень ЖНВЛП (жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные средства). Цены на такие лекарства регулируются государством.

Сегодня ФАС согласовала заявленную производителем "Р-Фарм" стоимость на российский препарат. Она будет в 19 раз ниже минимальной цены на препарат, зафиксированной в Румынии.