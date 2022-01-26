"Ростех" дофинансировал производство оборудования для 5G

Госкорпорация "Ростех" профинансировала на 4,5 млрд рублей свое дочернее предприятие - компанию "Спектр", разрабатывающую оборудование для сетей 4G и 5G. Финансирование проведено за счет средств из субсидии правительства.

Компания "Спектр" создана "Ростехом" для реализации задач по производству оборудования для строительства сетей 5G. Компания занимается разработкой и производством оборудования для мобильной связи, интеграцией и развитием сетевой инфраструктуры.

В 2019 году подписано трехстороннее соглашение между правительством, "Ростелекомом" и "Ростехом" о развитии мобильных сетей 5G в России. Компании совместно с ключевыми игроками рынка разработали дорожную карту развития сетей пятого поколения. Как заявлял на подписании вице-премьер Дмитрий Чернышенко, инвестиции в проект составят около 43 млрд рублей, из них 21,4 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета.

Как пояснили "Российской газете" в пресс-службе "Ростеха", по соглашению с правительством именно "Ростех" отвечает за создание оборудования и является оператором субсидии. "4,5 млрд рублей, перечисленные в "Спектр", являются частью данной субсидии. Распределены они в "Спектр" именно потому, что эта компания занимается созданием оборудования. Таким образом, данные средства нельзя назвать инвестициями, это деньги из субсидии правительства", - сообщили в "Ростехе".

К настоящему моменту компания "Спектр" выпустила базовую станцию для сетей 4G - R45F (входит в реестр отечественного оборудования минпромторга). Согласно дорожной карте, в 2022 году будут созданы первые образцы базовых станций 5G.

Базовые станции для создания мобильных сетей пятого поколения развернут в городах-миллионниках

К 2024 году в России должно быть произведено не менее 10 тысяч базовых станций на отечественном оборудовании для создания мобильных сетей связи 5G. Развернуть их планируется не менее чем в десяти городах страны с населением от 1 млн человек. Помимо "Спектра" работы над созданием отечественного оборудования для сетей 5G ведет российская компания Yadro в сотрудничестве с Nokia.

В конце 2021 года ведущие операторы связи направили письмо главе минцифры Максуту Шадаеву, в котором сообщили, что сроки реализации проекта по созданию отечественного оборудования для сетей 4G и 5G и качество оборудования вызывают вопросы и могут повлиять на сроки реализации дорожной карты.