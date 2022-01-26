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26.01.2022 00:00
Рубрика: Власть

Санкции за русофобию распространят на всех иностранцев

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
Санкционные меры за нарушение прав и свобод граждан РФ будут применяться против всех иностранцев и лиц без гражданства. Это предполагает правительственный законопроект, который Госдума приняла во втором чтении.

Согласно действующему законодательству, санкции за неправомерные действия по отношению к россиянам могут быть применены только к гражданам США. В пояснительной записке говорится, что нарушений в нынешних условиях стоит ждать не только от американцев.

Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости
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Законопроект разработан для расширения инструментария реагирования на такие нарушения, пояснил депутатам замглавы МИД Евгений Иванов. По его словам, меры необходимы в условиях нарастающей русофобии в ряде государств. Под нарушениями прав россиян понимается в том числе и вынесение в их отношении несправедливых приговоров или необоснованное юридическое преследование. "МИД будет вести списки таких иностранцев, однако депутаты Госдумы, сенаторы и члены Общественной палаты смогут предлагать кандидатуры для включения в него", - сообщил Евгений Иванов.

Какие санкции с принятием закона могут распространить на всех иностранцев? Среди возможных:

- запрет на въезд в Россию,

- арест на ее территории финансовых и иных активов,

- запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями,

- приостановление деятельности юридических лиц, которые находятся под контролем нарушителей,

- приостановление полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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