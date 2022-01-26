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26.01.2022 15:28
Рубрика: Общество

Японские археологи воссоздали саркофаг из таинственной гробницы Нара

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Японии археологи использовали компьютерную графику, чтобы воссоздать внешний вид саркофага, который был обнаружен поврежденным в таинственной древней гробнице Нара. Гроб оказался удивительно роскошным.

Фото: Aliph-ISMEO project at Hatra / Antiquity Publications Ltd
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Как сообщает The Asahi Shimbun, речь идет об исследовании древней усыпальницы, ранее найденной при раскопках кургана Такамацузука в префектуре Нара. Считается, что гробница была возведена в период между концом седьмого века и началом восьмого века нашей эры.

Эта усыпальница была роскошной. Украшающие ее фрески, известные как фрески "красавицы Асука", признаны национальным достоянием. В погребальной камере также был обнаружен саркофаг, значительно поврежденный временем.

Компьютерная графика помогла ученым восстановить его внешний вид. Для этого были использованы все данные, которые удалось ранее получить при изучении остатков саркофага в лабораторных условиях. Гроб оказался поистине роскошным.

Фото: Trnava Office of the Monuments Board of the Slovak Republic
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Команда из Археологического института Касихары и Национального научно-исследовательского института культурных ценностей Нара установила, что он был изготовлен из кедра и покрыт черным лаком. Саркофаг был украшен узорами из медно-золотого сплава и медной фурнитурой. Размеры гроба составляли 199,5 на 58 сантиметров. Он был установлен в самом центре погребальной камеры. Внутри саркофаг тоже был окрашен - ученые нашли следы красной краски, содержавшей в своем составе ртуть.

До сих пор остается загадкой, для кого именно была построена гробница. Однако эксперты не сомневаются, что это был человек очень высокого ранга. Сама усыпальница была раскопана в 1972 году. Тогда же были обнаружены уникальные фрески, которые изображают девушек-красавиц и различных животных.

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