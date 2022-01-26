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26.01.2022 19:22
Рубрика: Экономика

Сбер вошел в мировой рейтинг гендерного равенства Bloomberg

Текст: Анастасия Камзолова
Сбер стал одной из немногих компаний, которые представляют в этом исследовании Россию. Как утверждают в самом Сбере, в нынешнем году его совокупный индекс в рейтинге превысил общемировой показатель.

Компания участвует в исследовании второй раз и существенно улучшила свои позиции. 70% сотрудников Сбера - это женщины, потому в компании много внимания уделяется возможностям для построения их карьеры и самореализации. Позиция преодоления гендерных барьеров закреплена и последовательно реализуется в рамках собственной ESG-стратегии.

В компании системно развиваются программы заботы о сотрудниках, в том числе в ответ на вызовы пандемии. Так, Сбер внедряет гибкие форматы режима работы, программы по поддержке психического здоровья сотрудников, поддерживает возможности развития женской карьеры и помогает сотрудницам реализовываться даже в родительской роли.

"У каждого, кто работает в Сбере, есть все возможности для своего развития. Мы заботимся о людях, делаем все возможное, чтобы обеспечить финансовую и психологическую стабильность наших сотрудников. Мы внимательно относимся к гендерному равенству во всех аспектах работы. И гордимся тем, что в прошлом году женщины Сбера сделали в 2,5 раза больше карьерных продвижений", - отметила старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка Наталья Дудина.

Bloomberg Gender-Equality Index-2022 - это крупный международный рейтинг, который исследует гендерное равенство, прозрачность данных и возможности для сотрудниц в компаниях с капитализацией свыше $1 млрд. В 2022 году в нем приняло участие 418 предприятий из 45-ти стран мира. По итогам исследования Bloomberg публикует основные тренды в сфере гендерного равенства и в алфавитном порядке составляет список компаний-участниц, без присвоения им определенных мест.

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