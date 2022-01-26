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26.01.2022 16:14
Рубрика: В мире

Семья последнего короля Италии требует возвращения фамильных драгоценностей

Текст: Ариадна Рокоссовская

Потомки последнего итальянского короля Умберто II потребовали, чтобы им вернули фамильные драгоценности, которые уже несколько десятилетий находятся в хранилище Банка Италии в Риме. Британская Daily Telegraph сообщает, что речь идет о брошах, инкрустированных розовыми бриллиантами, длинных нитях жемчуга и диадемах, украшенных драгоценными камнями. Всего в коллекции около семи тысяч драгоценных камней и около двух тысяч жемчужин. Она никогда официально не оценивалась, но, по данным издания, ее стоимость может достигать 300 миллионов евро.

Фото: OSCAR DEL POZO / AFP
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В начале этой недели прошла первая встреча представителей Банка Италии с адвокатами наследников Савойской династии, в том числе, принца Витторио Эмануэле - сына последнего короля. Напомним, что Савойская династия правила страной с 1861 года, то есть с момента объединения Италии. Всего на итальянском престоле успели побывать четверо ее представителей. Первым и главным был, собственно, объединитель Италии Виктор Эммануил II, которого, по примеру древнеримских императоров, прозвали "Padre della Patria" - (отец отечества, - лат.). Затем страной правил его сын Умберто I, которого в 1900-м году убил итальянский анархист Гаэтано Бреши. После этого на престол взошел его единственный сын Виктор Эммануил III. Именно на его правление пришелся период рассвета фашизма, а страной фактически правил глава Национальной фашистской партии Бенито Муссолини. Но в 1943 году король поддержал решение фашистского совета об аресте дуче, отказался от эфиопского и албанского титулов и с этого времени поддерживал союзников, вследствие чего был вынужден бежать в Египет. В 1946 году он отрёкся от престола в пользу уже руководившего Италией сына Умберто II. Тот правил страной чуть более месяца. 2 июня 1946 года на референдуме граждане Италии предпочли запятнавшей себя сотрудничеством с фашизмом монархии республику. Бывший король отправился в изгнание в Португалию, где и закончил свою жизнь в 1983 году. А королевские драгоценности были переданы "на хранение" управляющему Банка Италии.

До 2003 года ни сам Умберто, ни другие мужчины из его семьи не имели права появляться на Родине. Как только в 2003 году правительство Сильвио Берлускони отменило этот запрет, сын короля и глава династии Виктор Эммануил Савойский вернулся в Италию. В 2007 году он и его сын Эммануил Филиберт потребовали от правительства компенсацию морального и материального ущерба в размере 260 миллионов евро, а также возвращения всего имущества, конфискованного у королевской семьи после основания Итальянской республики. Но они получили решительный отказ. И вот новое требование, уже гораздо скромнее, но и реалистичнее, ведь вопрос о принадлежности драгоценностей так никогда и не был разрешен. Эммануил Филиберт утверждает , что они - частная собственность Савойской династии, и поэтому "Италия должна поступить по справедливости и вернуть драгоценности моей семье". "Стоимость драгоценностей нас не интересует. Для нас гораздо важнее та историческая и "сентиментальная" ценность, которую они представляют для семьи", - сказал он The Telegraph. Встреча с представителями Банка Италии не принесла результата, и, очевидно, что впереди долгий процесс с привлечением итальянского правительства. Но потомки короля Умберто не собираются сдаваться. На вопрос, планируют ли они создать музей для демонстрации коллекции, принц ответил: "Не будем забегать вперед. Сначала Банк Италии должен ее вернуть, а потом наследники королевской семьи решат, что делать дальше".

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