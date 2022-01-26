Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий

Изначально закон предусматривал назначение социальных пенсий представителям коренных малочисленных народов на основании сведений из реестра таких лиц. Эту информацию Пенсионный фонд будет получать посредством межведомственного информационного взаимодействия от Федерального агентства по делам национальностей. При втором чтении документа Госдума приняла поправку о повышении пенсий всем неработающим пенсионерам на 8,6% с 1 января 2022 года.

"Во исполнение поручения президента от 12 января от индексации пенсии неработающих пенсионеров на уровень выше инфляции закон закрепляет соответствующие нормы, внесенные правительством", - сообщила зампред Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова.

Сенатор напомнила, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены на 5,9%. По поручению президента Владимира Путина пенсия увеличивается на 8,6%, в том числе и за январь на 2,7% с учетом уже проведенной индексации. "В результате доиндексации страховая пенсия по старости в среднем в месяц составит 18984 рубля, что в среднем составляет 1400 рублей. Повышение коснется более 30 миллионов россиян", - добавила Бибикова.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что это очень важный закон. "Все-таки очень существенный был рост цен на продукты, (произошло) снижение доходов людей. Это важная социальная гарантия", - заявила она.