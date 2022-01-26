Bloomberg: Германия выступает против санкций в отношении России в сфере энергетики

Власти ФРГ против того, чтобы энергетическая сфера России попала под возможные санкции в отношении российского финансового сектора. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.

Немецкое правительство уверено, что ограничительные меры против сферы энергетики РФ поставят под угрозу поставки энергоносителей в Европу. Хотя газопровода "Северный поток-2", согласно документу, потенциальные санкции все же коснутся.

Власти ФРГ полагают, что если Запад заморозит российские активы и запретит проводить транзакции с банками РФ, то это нанесет серьезный ущерб экономике Европы. Тем более, что именно так и было, когда европейские финансовые институты понесли издержки после введения Вашингтоном санкций в отношении Ирана.

"Такое же обоснование применимо и к отключению российских банков от системы SWIFT", - говорится в документах немецкого правительства.