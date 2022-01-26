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26.01.2022 00:28
Рубрика: Общество

Собянин: Рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться еще две недели

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8664)
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом, по оценке мэра Москвы Сергея Собянина, развивается по европейскому сценарию. Как он доложил вчера на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, только за последние две недели она выросла в пять раз.

Основная нагрузка, как и предполагалось, ложится на амбулаторное звено. Для того чтобы укрепить его, прием в поликлиниках ведут сейчас в два раза больше дежурных врачей, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. "В целом они могут принять до 25 тысяч пациентов в день, - рассказала она. - Мы готовы к любому развитию ситуации и при необходимости продолжим усиливать амбулаторную службу столицы".

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Как это выглядит на практике, с корреспондентом "РГ" поделилась главврач поликлиники N 2 Наталья Шиндряева. "У нас пять зданий - одно головное и четыре филиала, которые обслуживают жителей районов Нагорного, Чертаново Центральное и Чертаново Северное на юге города, рассказала она. - Пациентов с ковидом сейчас принимают десять врачей, что вдвое больше, чем было еще неделю назад. Принимаем всех - и тех, кто записался по номеру 122 "горячей линии", и тех, кто пришел без записи. Но очень хорошо, что вчера у всех москвичей с ОРВИ, симптомы которого очень схожи с "омикроном", появилась возможность записаться к врачу онлайн на портале мос. ру в разделе, который так и называется "запись к врачу", а также на сайте "emias. info" и мобильном приложении "EMIAS.ИНФО". Это поможет горожанам лучше спланировать свой визит, а нам заранее видеть, насколько растет поток пациентов". Впрочем, тех, кто не пользуется цифровыми сервисами и вообще просто пришел без предварительного звонка, тоже обязательно примут.

Прием в поликлиниках ведут вдвое больше дежурных врачей

Увеличение нагрузки врачей не пугает. "За два года пандемии мы уже научились мобилизовывать свои силы в любой ситуации, - продолжила Шиндряева. - Сейчас, например, чтобы врач смог принять больше больных, проведение экспресс-тестов и ПЦР-тестов взяли на себя медсестры. В итоге доктору уже не нужно на это тратить время: его задача - осмотреть больного, поставить диагноз и назначить лечение".

Соблюдение антиковидных мер по-прежнему очень важно, подчеркнул Собянин. Он с удовлетворением отметил, что большинство предприятий выполнили его требование 30 процентов сотрудников снова отправить на удаленку, а некоторые перевели на дистанционный режим работы даже половину работников. Напомнив, что наряду с более легким "омикроном" продолжает выявляться еще и штамм "дельта", глава города обратился к старшему поколению москвичей с просьбой поберечь себя и свести свои контакты к минимуму. "Для людей пожилого возраста и хронически больных он все равно проблематичен", - напомнил Собянин. По прогнозу мэра, подъем заболеваемости в городе может продолжаться еще минимум две недели.

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