Объявление о начале приема в 2022-2023 конкурсном году представлений на соискание премии Союзного государства в области науки и техники

В соответствии с Положением о Премии Союзного государства в области науки и техники, утвержденным постановлением Совета Министров Союзного государства от 13 декабря 2018 г. № 31 (далее - Положение) Постоянный Комитет Союзного государства объявляет о начале приема в 2022-2023 конкурсном году представлений на соискание Премии Союзного государства в области науки и техники (далее - Премия).

Начало приема представлений на соискание Премии - 1 февраля 2022 года; окончание приема - 1 апреля 2022 года. Подготовка и направление представлений на соискание Премии производится в соответствии с указанным Положением и Требованиями, предъявляемыми к оформлению и комплектации документов и материалов, прилагаемых к представлениям на соискание Премии.

Необходимая информация размещена в средствах массовой информации Союзного государства и на официальных сайтах Постоянного Комитета Союзного государства, Минобрнауки России и ГКНТ Беларуси.

Все документы и материалы, оформленные в соответствии с Положением и изложенными Требованиями, принимаются: в Российской Федерации - Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Адрес для приема документов: г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 13, стр. 1; в Республике Беларусь - Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь. Адрес для приема документов: г. Минск, ул. Академическая, д. 1, каб. 302.

В зданиях ведомств действует пропускная система. В связи с этим прием работ осуществляется строго по предварительной записи по телефону (за два дня).

Контакты должностных лиц для справок:

в Минобрнауки России - Беневоленский Денис Сергеевич, тел. +7 499 259-69-92 (уточнить: по Премии Союзного государства); +7 495 547-13-25 (доб. 7551);

в ГКНТ Беларуси - Рабко Юрий Павлович, тел. +375 17 379-92-73.

Представления на соискание Премии и материалы к ним, оформленные с нарушением Положения и Требований, не принимаются. Представленные материалы на конкурс не возвращаются.