Союзное государство-2022: Вызов принят

Эксперты дали свой прогноз развития Союзного государства в 2022 году

Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко подготовила уникальное исследование в формате аналитического доклада "Российско-белорусские отношения в 2022 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции".

В основу исследования легли выступления и прогнозы авторитетных российских и белорусских исследователей. Они были озвучены в рамках "круглого стола", проведенного в середине ноября 2021 года на площадке Ассоциации. Выводы экспертов заставляют задуматься. Что мешает союзной интеграции? Какие направления срочно требуют усиления? Насколько совпадает видение ситуации у белорусских и российских ученых? Об этом и многом другом нам рассказал один из руководителей проекта политолог Вячеслав Сутырин.

Вячеслав, в наше время перемены происходят столь стремительно, да еще и пандемия вмешивается, что мало кто берется за долгосрочные прогнозы и рекомендации. Эксперты рискуют говорить лишь на месяц-два вперед. А ваш доклад дает целостный взгляд на 2022 год. Это смело! В чем секрет уверенности?

Вячеслав Сутырин: Вы правы, сейчас стараются не давать больших прогнозов. Если же эксперты дают однозначные прогнозы на годы вперед, они кривят душой. Например, в сфере бизнеса компании перешли от десятилетних стратегий до двух-трехлетних. По сути, процесс корректировки стратегических установок идет постоянно. В своем докладе мы не ставили цели сделать прогноз. Сейчас экспертная деятельность может быть полезна, если она опирается не на однозначный прогноз, а ставит во главу угла выявление осевых тенденций и определение задач на перспективу, которые формировали бы желаемый образ будущего. Этот процесс должен быть непрерывным. Задачи и приоритеты даже в горизонте планирования на один год нужно будет уточнять и корректировать. Но без анализа тенденций и согласования общих задач можно быстро потерять способность к управлению процессами в быстром потоке изменений.

Ваши эксперты собрались спустя всего несколько дней после заседания Высшего Госсовета, который уже вошел в историю Союзного государства. Прошло три месяца. Для глобальных выводов еще рано. Но как вы считаете, общий вектор происходящих перемен совпадает с тем видением, которое высказали эксперты?

Вячеслав Сутырин: 2021 год был рубежным, потому что Россия и Беларусь впервые за много лет вышли на системные договоренности, которые предполагают достаточно быстрое и последовательное движение по реализации положений договора о Союзном государстве 1999 года. В этом смысле 2022-2023 годы должны стать временем, когда эти рамочные договоренности будут воплощаться в жизнь. И важнейшим критерием их эффективности станет не только принятие межправительственных соглашений, которых требуется около четырехсот. Но и то, почувствуют ли жители Союзного государства "интеграционный эффект" - упрощение своей экономической деятельности, расширение возможностей для самореализации, свободного передвижения в рамках Союзного государства, получения образования, работы.

Эксперты говорят о новых вызовах, с которыми сталкивается интеграция. Какой из них самый сложный?

Вячеслав Сутырин: Интеграционная работа идет в жестких внешних условиях. В частности, речь о наращивании военного контингента НАТО у границ Союзного государства. Факторы внешней нестабильности и конфронтации с коллективным Западом серьезно влияют на жизнь наших стран. Важно, чтобы внешний прессинг не нарушил процесс реализации союзных программ. Как показывает история нашей цивилизации, в мобилизационных условиях многое у нас получается. При этом необходима четко отстроенная система мониторинга и критериев оценки эффективности реализации союзных программ. Укрепление экономического суверенитета Союзного государства - это неотъемлемый элемент обеспечения безопасности наших стран. Потому что безопасность не может ограничиваться только военной составляющей - она включает и экономическую, и общественную. Создание фактически единой безбарьерной экономики внутри Союзного государства позволит обеспечить нашу самодостаточность и снизить риски санкций и иного внешнего давления.

Скажите, одинаково ли видят проблемы российские и белорусские эксперты?

Вячеслав Сутырин: В последнее время позиции стали очень близки, а по многим параметрам даже едины, что было далеко не всегда в предыдущие годы.

Фото: Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А.Громыко

К примеру, у российских и белорусских экспертов сейчас появилось общее видение и восприятие внешних вызовов, а еще недавно было разное отношение к вопросам внешней политики, угрозам со стороны НАТО, странам Евросоюза. К тому же эти вызовы подтвердили всестороннюю поддержку России - начиная с вопросов безопасности и заканчивая вопросами финансово-экономического взаимодействия, что позволило минимизировать эффект жестких западных санкций. Беларусь стала первой в мире страной, где была начата массовая вакцинация российским "Спутником V", более того, Минску была передана технология производства вакцины. Весь этот набор действий показал, кто настоящий друг, а кто нет.

В экспертном диалоге и сейчас есть различия, но скорее в акцентах. Например, белорусские эксперты часто отдают приоритет вопросам внешних угроз и энергетики, а российские эксперты чаще говорят о необходимости интеграции в сфере науки, образования. Но это конструктивные вещи. Главное, что в фундаментальных вопросах внешней политики, интеграции есть общий, единый взгляд.

В вашем докладе целый раздел посвящен проблемам создания единого образовательного пространства. Как скоро это может быть реализовано?

Вячеслав Сутырин: В принципе, такие вещи можно сделать достаточно быстро, но мешает то, что мы пока еще находимся на этапе формирования общей правовой базы. У нас еще не завершен процесс взаимного признания ЕГЭ и ЦТ, до сих пор различаются стандарты в образовании, модели финансирования. Так что потребуется время, чтобы выровнять правовую базу. Среди тех 28 союзных программ, которые приняты, к сожалению, нет гуманитарных. Например, было бы целесообразно принять программу по созданию общего научно-образовательного пространства. Это соответствует и Договору о Союзном государстве, и интеграционному декрету, который подписали президенты Путин и Лукашенко, - там отдельно зафиксирована важность расширения гуманитарного взаимодействия. Нужен инструмент, который позволил бы закрепить этот приоритет на системном уровне, "развернуть" его в план действий и запустить в работу на уровне профильных ведомств, организаций и экспертов.

Экспертная площадка АВИ имени А.А. Громыко стала одной из самых авторитетных в Союзном государстве. В чем вы видите свою миссию?

Вячеслав Сутырин: Мы видим свою задачу в организации совместной работы российских и белорусских экспертов, объединении интеллектуального потенциала. С другой стороны, это обратная связь, чтобы давать пищу для размышления нашим парламентариям, чиновникам, управленцам, чтобы у них на столе были разные оценки и предложения. Мы в своей работе максимально ориентируемся на результат. Пусть он будет скромным, зато конкретным. Поэтому стремимся в меру сил работать и над реализацией экспертных рекомендаций. В данной связи можно отметить Конкурс международников СНГ, в котором приняли участие уже более 1,5 тыс. молодых исследователей, и повышение квалификации на базе МГИМО в партнерстве с Академией управления при президенте РБ, и многие другие наши проекты. Сначала эти вещи обсуждались на экспертном уровне, а потом получили практическую реализацию.

В фундаментальных вопросах внешней политики, интеграции у российских и белорусских экспертов единый взгляд

Мы стараемся максимально активно работать с органами государственной власти, со СМИ, потому что мы сейчас живем в таком мире, когда очень важно общественное мнение и важно, чтобы рекомендации обсуждались. Тогда идея сначала входит в повестку дня лиц, принимающих решения, а затем воплощается в реальность.

Какие, например, идеи вы сейчас имеете в виду?

Вячеслав Сутырин: Например, в России уже признаются результаты ЦТ в качестве вступительных экзаменов. Надеюсь, что и в Беларуси в ближайшем будущем будет признан ЕГЭ. Это обсуждалось на уровне экспертов в течение нескольких лет и в результате стало само собой разумеющимся. Или вопрос об увеличении квот на обучение граждан Беларуси в России - его мы ставили в рамках Форума регионов и давали обоснование. Еще 4 года назад квот выделялось меньше ста - и это было меньше, чем в Казахстане и Армении. Но вот в этом году Россотрудничество выделило уже 1100 квот, это существенное увеличение для Беларуси. Это реальные возможности для молодежи, фактически - механизм для сокращения "утечки мозгов".

Еще пример. Сейчас в проекте Конституции Беларуси снят пункт о "стремлении к нейтралитету", и этот вопрос тоже неоднократно обсуждался на экспертном уровне. Сформировался консенсус среди большинства серьезных специалистов, что в современном мире это просто опасно и нужно перевернуть страницу, ускорить интеграцию в рамках Союзного государства. В данный момент у нас есть стратегический горизонт, закрепленный в интеграционном декрете, принятом президентами, и в утвержденных ими 28 союзных программах. Это задает направление, в рамках которого необходима непрерывная экспертная работа. Наша же задача как раз состоит в том, чтобы находить "точки роста" на этом пути, вовлекать экспертное сообщество, и особенно молодежь, в конструктивную работу по развитию интеграции.