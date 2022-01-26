Союзное государство-2022: Вызов принят

Эксперты дали свой прогноз развития Союзного государства в 2022 году
Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко подготовила уникальное исследование в формате аналитического доклада "Российско-белорусские отношения в 2022 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции".
В основу исследования легли выступления и прогнозы авторитетных российских и белорусских исследователей. Они были озвучены в рамках "круглого стола", проведенного в середине ноября 2021 года на площадке Ассоциации. Выводы экспертов заставляют задуматься. Что мешает союзной интеграции? Какие направления срочно требуют усиления? Насколько совпадает видение ситуации у белорусских и российских ученых? Об этом и многом другом нам рассказал один из руководителей проекта политолог Вячеслав Сутырин.
Вячеслав, в наше время перемены происходят столь стремительно, да еще и пандемия вмешивается, что мало кто берется за долгосрочные прогнозы и рекомендации. Эксперты рискуют говорить лишь на месяц-два вперед. А ваш доклад дает целостный взгляд на 2022 год. Это смело! В чем секрет уверенности?
Вячеслав Сутырин: Вы правы, сейчас стараются не давать больших прогнозов. Если же эксперты дают однозначные прогнозы на годы вперед, они кривят душой. Например, в сфере бизнеса компании перешли от десятилетних стратегий до двух-трехлетних. По сути, процесс корректировки стратегических установок идет постоянно. В своем докладе мы не ставили цели сделать прогноз. Сейчас экспертная деятельность может быть полезна, если она опирается не на однозначный прогноз, а ставит во главу угла выявление осевых тенденций и определение задач на перспективу, которые формировали бы желаемый образ будущего. Этот процесс должен быть непрерывным. Задачи и приоритеты даже в горизонте планирования на один год нужно будет уточнять и корректировать. Но без анализа тенденций и согласования общих задач можно быстро потерять способность к управлению процессами в быстром потоке изменений.
Ваши эксперты собрались спустя всего несколько дней после заседания Высшего Госсовета, который уже вошел в историю Союзного государства. Прошло три месяца. Для глобальных выводов еще рано. Но как вы считаете, общий вектор происходящих перемен совпадает с тем видением, которое высказали эксперты?
Вячеслав Сутырин: 2021 год был рубежным, потому что Россия и Беларусь впервые за много лет вышли на системные договоренности, которые предполагают достаточно быстрое и последовательное движение по реализации положений договора о Союзном государстве 1999 года. В этом смысле 2022-2023 годы должны стать временем, когда эти рамочные договоренности будут воплощаться в жизнь. И важнейшим критерием их эффективности станет не только принятие межправительственных соглашений, которых требуется около четырехсот. Но и то, почувствуют ли жители Союзного государства "интеграционный эффект" - упрощение своей экономической деятельности, расширение возможностей для самореализации, свободного передвижения в рамках Союзного государства, получения образования, работы.
Эксперты говорят о новых вызовах, с которыми сталкивается интеграция. Какой из них самый сложный?
Вячеслав Сутырин: Интеграционная работа идет в жестких внешних условиях. В частности, речь о наращивании военного контингента НАТО у границ Союзного государства. Факторы внешней нестабильности и конфронтации с коллективным Западом серьезно влияют на жизнь наших стран. Важно, чтобы внешний прессинг не нарушил процесс реализации союзных программ. Как показывает история нашей цивилизации, в мобилизационных условиях многое у нас получается. При этом необходима четко отстроенная система мониторинга и критериев оценки эффективности реализации союзных программ. Укрепление экономического суверенитета Союзного государства - это неотъемлемый элемент обеспечения безопасности наших стран. Потому что безопасность не может ограничиваться только военной составляющей - она включает и экономическую, и общественную. Создание фактически единой безбарьерной экономики внутри Союзного государства позволит обеспечить нашу самодостаточность и снизить риски санкций и иного внешнего давления.
Скажите, одинаково ли видят проблемы российские и белорусские эксперты?
Вячеслав Сутырин: В последнее время позиции стали очень близки, а по многим параметрам даже едины, что было далеко не всегда в предыдущие годы.
К примеру, у российских и белорусских экспертов сейчас появилось общее видение и восприятие внешних вызовов, а еще недавно было разное отношение к вопросам внешней политики, угрозам со стороны НАТО, странам Евросоюза. К тому же эти вызовы подтвердили всестороннюю поддержку России - начиная с вопросов безопасности и заканчивая вопросами финансово-экономического взаимодействия, что позволило минимизировать эффект жестких западных санкций. Беларусь стала первой в мире страной, где была начата массовая вакцинация российским "Спутником V", более того, Минску была передана технология производства вакцины. Весь этот набор действий показал, кто настоящий друг, а кто нет.
В экспертном диалоге и сейчас есть различия, но скорее в акцентах. Например, белорусские эксперты часто отдают приоритет вопросам внешних угроз и энергетики, а российские эксперты чаще говорят о необходимости интеграции в сфере науки, образования. Но это конструктивные вещи. Главное, что в фундаментальных вопросах внешней политики, интеграции есть общий, единый взгляд.
В вашем докладе целый раздел посвящен проблемам создания единого образовательного пространства. Как скоро это может быть реализовано?
Вячеслав Сутырин: В принципе, такие вещи можно сделать достаточно быстро, но мешает то, что мы пока еще находимся на этапе формирования общей правовой базы. У нас еще не завершен процесс взаимного признания ЕГЭ и ЦТ, до сих пор различаются стандарты в образовании, модели финансирования. Так что потребуется время, чтобы выровнять правовую базу. Среди тех 28 союзных программ, которые приняты, к сожалению, нет гуманитарных. Например, было бы целесообразно принять программу по созданию общего научно-образовательного пространства. Это соответствует и Договору о Союзном государстве, и интеграционному декрету, который подписали президенты Путин и Лукашенко, - там отдельно зафиксирована важность расширения гуманитарного взаимодействия. Нужен инструмент, который позволил бы закрепить этот приоритет на системном уровне, "развернуть" его в план действий и запустить в работу на уровне профильных ведомств, организаций и экспертов.
Экспертная площадка АВИ имени А.А. Громыко стала одной из самых авторитетных в Союзном государстве. В чем вы видите свою миссию?
Вячеслав Сутырин: Мы видим свою задачу в организации совместной работы российских и белорусских экспертов, объединении интеллектуального потенциала. С другой стороны, это обратная связь, чтобы давать пищу для размышления нашим парламентариям, чиновникам, управленцам, чтобы у них на столе были разные оценки и предложения. Мы в своей работе максимально ориентируемся на результат. Пусть он будет скромным, зато конкретным. Поэтому стремимся в меру сил работать и над реализацией экспертных рекомендаций. В данной связи можно отметить Конкурс международников СНГ, в котором приняли участие уже более 1,5 тыс. молодых исследователей, и повышение квалификации на базе МГИМО в партнерстве с Академией управления при президенте РБ, и многие другие наши проекты. Сначала эти вещи обсуждались на экспертном уровне, а потом получили практическую реализацию.
Мы стараемся максимально активно работать с органами государственной власти, со СМИ, потому что мы сейчас живем в таком мире, когда очень важно общественное мнение и важно, чтобы рекомендации обсуждались. Тогда идея сначала входит в повестку дня лиц, принимающих решения, а затем воплощается в реальность.
Какие, например, идеи вы сейчас имеете в виду?
Вячеслав Сутырин: Например, в России уже признаются результаты ЦТ в качестве вступительных экзаменов. Надеюсь, что и в Беларуси в ближайшем будущем будет признан ЕГЭ. Это обсуждалось на уровне экспертов в течение нескольких лет и в результате стало само собой разумеющимся. Или вопрос об увеличении квот на обучение граждан Беларуси в России - его мы ставили в рамках Форума регионов и давали обоснование. Еще 4 года назад квот выделялось меньше ста - и это было меньше, чем в Казахстане и Армении. Но вот в этом году Россотрудничество выделило уже 1100 квот, это существенное увеличение для Беларуси. Это реальные возможности для молодежи, фактически - механизм для сокращения "утечки мозгов".
Еще пример. Сейчас в проекте Конституции Беларуси снят пункт о "стремлении к нейтралитету", и этот вопрос тоже неоднократно обсуждался на экспертном уровне. Сформировался консенсус среди большинства серьезных специалистов, что в современном мире это просто опасно и нужно перевернуть страницу, ускорить интеграцию в рамках Союзного государства. В данный момент у нас есть стратегический горизонт, закрепленный в интеграционном декрете, принятом президентами, и в утвержденных ими 28 союзных программах. Это задает направление, в рамках которого необходима непрерывная экспертная работа. Наша же задача как раз состоит в том, чтобы находить "точки роста" на этом пути, вовлекать экспертное сообщество, и особенно молодежь, в конструктивную работу по развитию интеграции.
Одна из ключевых целей Союзного государства - экономический суверенитет
На этом фоне одной из ключевых целей интеграции России и Беларуси остается обеспечение самодостаточности в условиях нарастания международной конкуренции. На экспертном уровне следует прорабатывать идею экономического суверенитета Союзного государства, которая позволит обеспечить максимальный уровень такой самодостаточности.
По мнению экспертов, России и Беларуси необходим комплекс мер, направленных на сокращение неопределенности в системе межгосударственного взаимодействия. Необходимы урегулирование базовых принципов формирования рынков, их универсализация с точки зрения сближения рыночных моделей обеих стран. Нужно найти способы и подходы унификации и гармонизации моделей рынков и способов регулирования и формирования цен на них. Помимо этого реализация союзных программ, направленных на гармонизацию макроэкономической, денежно-кредитной и валютной политики, даст возможность сформировать необходимые условия работы для предприятий стран СГ. Создание единой финансовой системы и единая валюта пока не включены в рамки союзных программ, однако эксперты должны представить соответствующие рекомендации. Реализация принятых программ, в частности интеграция предприятий, делает необходимым решение этого вопроса в обозримом будущем.
Союзная программа по формированию единых правил конкуренции - одна из важнейших. Кроме снятия административных, экономических и технических барьеров на пути взаимной торговли сельскохозяйственной и промышленной продукцией необходимо уделить внимание разработке и принятию мер по стимулированию общих производств и совместного научно-технического развития промышленности и сельского хозяйства.
Сотрудничество РФ и РБ - опорный элемент евразийской интеграции. 55% общей взаимной торговли внутри ЕАЭС приходится на торговлю между РФ и РБ. Но насколько сопоставимы программы интеграции по форматированию общих рынков и координации политики в разных сферах в СГ и в ЕАЭС? В обоих интеграционных объединениях речь идет о гармонизации налогового законодательства, создании общего финансового рынка, рынка электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов. Однако в СГ программы более амбициозны и нацелены на решение тех проблем, которые ЕАЭС только готовится обсуждать.
Историческая память - один из мощнейших ресурсов интеграции России и Беларуси
Утвержденные союзные программы не включают механизмов активизации гуманитарной интеграции. Сотрудничество между Россией и Беларусью в сфере культуры, образования и науки часто стагнировало в предыдущие годы, уступая инициативу гуманитарному влиянию со стороны внешних игроков. Необходимо наполнение реальным содержанием положений Договора о Союзном государстве в части формирования общего научного пространства, обеспечения согласованной политики в вопросах культуры, науки и образования. Сегодня в данной сфере развивается ряд успешных совместных общественных инициатив, однако необходимы системные меры.
Гармонизация университетского образования РФ и РБ должна стоять на повестке дня. Необходимо выработать общие стандарты и общие подходы, а также согласовать общие организационно-правовые и финансовые модели. Результаты ЦТ признаются в России с 2021 г., важно обеспечить взаимное признание ЕГЭ и ЦТ и в перспективе выйти за рамки тестовых систем при оценке знаний абитуриентов. Содержание дисциплин обществознания и истории существенно различается в России и Беларуси. Следует выработать общий стандарт преподавания данных дисциплин. Разнятся модели финансирования образовательной деятельности и программ, по-разному устроена система финансирования научных проектов, назрело объединение подходов.
Историческая память - один из мощнейших ресурсов интеграции России и Беларуси. Ключевое направление в работе по этому вопросу - создание общего образа прошлого. Этому способствуют совместные исследовательские и образовательные проекты. Необходимо наращивать работу по организации исторических мероприятий с широким вовлечением молодежи. Нужно противодействовать фальсификации истории, вести работу по переизданию книг и созданию электронных версий книг памяти. Возможные направления работы на ближайшие годы: археологическое, историко-культурное наследие, трансграничное сотрудничество, летние школы и семинары, туры, подготовка учебников и учебных пособий по наиболее актуальным вопросам истории XX века, развитие туризма... Союзному государству не хватает научно-образовательных консорциумов, которые стали бы центрами единого научного и образовательного пространства. Необходима активизация научно-академической мобильности как студентов, так и преподавателей. Нужна собственная программа академической мобильности и стажировок сроком до 6-12 месяцев.
Странам СГ также не хватает экспертов - популяризаторов науки. Высоко востребованы организация и проведение курсов для представителей различных сфер, в рамках которых эксперты, включая журналистов, смогли бы обсудить повестку и те темы, которые интересны зрителям и читателям. Необходимо искать и объединяющие культуры двух стран исторические фигуры.
Подписание Военной доктрины Союза - ответ на внешние вызовы
В 2021 году Евросоюз вновь не справляется с мигрантами, хотя со времени кризиса неконтролируемой миграции в 2015 г. прошло шесть лет. Кроме того, военно-политическая ситуация в Европе усложняется, что отражается на обстановке вдоль границ Союзного государства с ЕС и НАТО. Положение дел с безопасностью в Европе становится только хуже, причем по отдельным направлениям - даже по сравнению с временами холодной войны. Сегодня подорвана система управляемости международной безопасностью. Европейская система безопасности движется по раскручивающейся спирали взаимного сдерживания.
В коммюнике саммита НАТО 14 июля 2021 года к угрозам отнесена военная интеграция России и Беларуси. На это обязательно должен быть совместный ответ. Подписание Военной доктрины Союзного государства - ответ на внешние стратегические вызовы. Ее утверждение - это ясно сделанный политический выбор, которого ранее недоставало в политических отношениях между Россией и Беларусью. Принятие доктрины позволяет формулировать ясную политику в области безопасности.
К белорусско-польской границе переброшены подразделения трех польских дивизий и продолжается формирование четвертой. Варшава планирует увеличить свои вооруженные силы с нынешних 114 тысяч до 250 тысяч человек. Также у границ Беларуси фактически на постоянной основе развернута группировка войск других стран НАТО - свыше 10 тысяч человек и 500 единиц военной техники. Продолжается создание инфраструктуры по размещению и американских войск численностью до 20 тысяч. Россия и Беларусь столкнулись с ситуацией, когда недостаточно реагировать на изменяющуюся обстановку. Нужно не просто вырабатывать стратегические ответы, но и решать, насколько Россия и Беларусь готовы сделать выбор в пользу совместной стратегии. Противостояние с Западом носит не только информационный, но и идеологический характер. Наши оппоненты фактически используют формулировку "кто не с нами, тот против нас". Ими ведется активная работа по обоснованию своей политики в системе международного права и с выходом за пределы этой системы.
Странам Союзного государства нужно усилить двустороннюю работу в рамках анализа применимости норм международного права к системе международных отношений, в том числе в военно-политическом плане. Запад агрессивно вмешивается во внутренние дела России и Беларуси, причем по ходу времени вмешательство приобретает все более открытые формы. Для обеспечения своей цивилизационной безопасности и развития по инновационному механизму, а не по механизму догоняющего развития России и Беларуси нужно определиться со стратегией развития на основе соответствующих ценностей и идеологии, в центре которых - движение к обществу социальной справедливости.
Текущее военное сотрудничество наших стран основано более чем на 40 двусторонних договорах. Для России Беларусь обеспечивает стратегическую глубину, а для Беларуси Россия - надежный союзник и тыл.
Республика Беларусь играет важную роль в российской системе предупреждения о ракетном нападении (РЛС "Волга") и в системе управления стратегическими ядерными силами (станция связи ВМФ с подводными лодками в подводном положении). Россия - главный поставщик в Беларусь вооружения и военной техники. Предприятия белорусского ВПК имеют устойчивые тесные связи с ВПК России и принимают участие в российском гособоронзаказе. Сегодня взаимные поставки отдельных образцов вооружения и техники осуществляют более 250 организаций Республики Беларусь. Так, основные агрегаты стратегических подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" смонтированы на шасси Минского завода колесной техники и тягачей. Также Беларусь - важнейший поставщик высокотехнологической военной продукции в Россию, включая электронную оптику.
Результатом работы Союзного государства должно стать общее информпространство
В ходе обсуждения идеи создания союзного медиахолдинга требуется прежде всего понять, каким Россия и Беларусь в конечном счете видят результат своей интеграции. В Союзном государстве существует дефицит союзных медиаплатформ - коммуникационных и образовательных. Целесообразно рассмотреть идею об открытии доступа для детей из Беларуси со стороны российской образовательной платформы "Сириус".
Санкционное давление отразилось на медиасфере. На каждом крупном попавшем под санкции предприятии существует корпоративная пресса, которая работает на площадках "новых медиа" (YouTube, Telegram и др.). В результате, например, YouTube исключил всю корпоративную прессу и каналы Лидской "Лакокраски", Новополоцкого "Нафтана", Гродненской табачной фабрики и т. д. В этой связи компетентным органам Российской Федерации и Республики Беларусь, по мнению экспертов, необходимо обратить внимание на цензуру и содействовать возвращению журналистам доступа к медиаплощадкам через госрегуляторы.
Для развития Союзного государства необходимо масштабировать успешные примеры предприятий
Совместный промышленный потенциал России и Беларуси реализован далеко не полностью. Необходима разработка механизмов взаимодействия предприятий и научных центров, университетов стран. Обсуждение этих вопросов требует участия организаций РАН и НАН Беларуси, производственных предприятий и университетов.
Что касается энергетики, то энергетическая интеграция является важным направлением сотрудничества, поскольку условия формирования торговых кооперационных связей в энергосекторе и ценообразование на основные энергоресурсы определяют уровень жизни, цен и инфляции на потребительском рынке. Союзные программы по общему энергорынку - это регламентирующие положения о необходимости выработки принципов объединения. Их подписание не означает, что в 2023 году РФ и РБ будут иметь объединенные рынки. Речь идет о согласовании форматов взаимодействия. Поэтому после формирования общих подходов можно говорить о приближении к созданию объединенных рынков. Срок формирования рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии по СГ будет различен. Судя по опыту крупных интеграционных объединений, Российская Федерация и Республика Беларусь будут идти по сценарию поэтапного или параллельного движения. У РФ и РБ есть и существенные различия в моделях рынка, а также различия в принципах и подходах к тарификации электроэнергии с точки зрения доступности пользователей, что также надо учитывать.