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26.01.2022 19:59
Рубрика: Экономика

Создана компания для возобновления сертификации "Северного потока-2"

Текст: Сергей Тихонов
Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового немецкого участка газопровода "Северный поток - 2", об этом сообщила пресс-служба компании.

Новая компания будет выступать в качестве независимого оператора газотранспортной системы, что было необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ. Головной офис компании Gas for Europe GmbH располагается в городе Шверин.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Укладка труб "Северного потока-2" была закончена в сентябре 2021 года. Обе нитки газопровода были заполнены техническим газом и сейчас готовы к работе. Nord Stream 2 проходила процедуру сертификации как независимый оператор газопровода, но 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (регулятор) приостановило процесс. По законам ФРГ, для управления частью "Северного потока-2", находящейся на немецкой территории, компания должна иметь штаб квартиру в Германии. Теперь, после учреждения немецкой дочки Nord Stream 2, процесс сертификации может быть возобновлен.

Первый этап сертификации был прерван за два месяца до окончания. Весь он занимает не больше четырех месяцев. Теперь он будет либо начат заново, либо возобновлен с учетом уже потраченного на сертификацию времени.

Второй этап - оценка проекта Еврокомиссией. На это может потребоваться от двух до четырех месяцев. Решение Еврокомиссии не носит обязательный характер, но должно быть учтено немецким регулятором.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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