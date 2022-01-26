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26.01.2022 02:45
Рубрика: В мире

Спикер Палаты представителей 81-летняя Пелоси намерена переизбраться в Конгресс

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси, которая занимает сейчас в государственной иерархии США третий по значимости пост, намерена добиваться переизбрания в нижнюю палату Конгресса. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном во вторник.

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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По словам 81-летней Пелоси, "требуется сделать еще многое, чтобы улучшить жизнь людей". Она отметила, что демократия находится под угрозой из-за нападок на правду, атаки на Капитолий и наступления на избирательные права в штатах, пишет ТАСС.

Пелоси подчеркнула, что будет баллотироваться на новый срок, чтобы работать в интересах народа и защищать демократию. При этом она не уточнила, будет ли вновь претендовать на спикерское кресло. Нэнси Пелоси представляет Калифорнию в нижней палате Конгресса США с 1987 года.

Напомним, что промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре 2022 года. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.

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