Стало известно, в чем обвиняют адвоката экс-министра Улюкаева

Как сказано в постановлении об избрании меры пресечения, опубликованном на портале Преображенского суда, Квеидзе была задержана утром 24 января. В этот же день следователь отдела по расследованию особо важных преступлений ГСУ СКР предъявил ей обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, Квеидзе, являясь адвокатом, участвовала в мошенничестве - хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Согласно показаниям в суде потерпевшей, ее муж, который несколько лет назад находился под следствием, передал деньги адвокатам Дареджан Квеидзе и ее партнеру Андрею Фоломейкину.

Согласно показаниям потерпевшей, защитники пообещали передать эти деньги сотруднику Хамовнического суда за освобождение ее мужа от уголовной ответственности или назначение условного наказания. Однако ее муж получил реальный срок, а адвокаты, не выполнив своих обещаний, денег возвращать не стали. В итоге в среду Преображенский суд арестовал Квеидзе и Фоломейкина на два месяца.