Старшее поколение не желает быть бесплатным приложением к молодой семье

Мужчины в серебряном возрасте отказываются нянчить внуков, заводят новые семьи и новых детей. Что теряют и приобретают молодые дедушки? Почему они не желают мерить на себя роль степенного мудреца и хранителя семейных традиций? В чем главная обязанность старшего мужчины, заложенная природой и культурой? Об этом наш разговор с семейным психологом Светланой Качмар и известным лингвистом, дедом семерых внуков Максимом Кронгаузом.

Куда исчезли дедушки: степенные, пожилые мужчины, которые рассказывают внукам про космос, Африку и Атлантиду?

Светлана Качмар: Понимаю ностальгию по неспешным прогулкам и разговорам нашего детства. Но семей из нескольких поколений, которые живут одной жизнью, уже почти не найдешь. Особенно в столицах. Да и привычка жить в двушке вшестером уходит. Замечу, что образ деда, который забирал внука из школы, гулял с ним в парке и пересказывал прочитанные приключенческие романы, принадлежит лишь краткому мигу, небольшой страничке в истории семьи. Сейчас это экономически для большинства невозможно, мужчины работают и в большинстве не доживают до момента, когда становятся функциональными старичками.

Максим Кронгауз: На этот вопрос трудно найти простой и честный ответ. У бабушки и дедушки в современном мире меньше ответственности перед внуками. Помню, что мои принимали участие в воспитании на равных с родителями, а нынешние снимают сливки. Мы получаем чистое удовольствие от общения с внуками. По крайней мере, в нашей семье это так. Мы - крайне работающие, поэтому быть дедушкой и бабушкой сегодня - это скорее хобби, чем работа, как было раньше. Если же сравнивать по гендерному признаку, то дед обучает каким-то туманным перспективам. Это в большей степени воспитание, чем обучение. А бабушка заботится. Хотя сегодня эти роли смешиваются.

Светлана Качмар: С самых древних времен дедушки-бабушки выполняли роли нянек, людей, которые не могли активно работать в поле, поэтому следили за детьми, чтобы те не убегали далеко. Но, с другой стороны, это были хранители мудрости и традиций, рассказчики сказок и бытовых историй, люди, которые многое повидали в жизни, поэтому накопили много опыта. Детям в любые времена для нормального развития нужно и современное, и консервативное окружение. Второе - это дедушки с бабушками, которые будут оставаться примерно одинаковыми в течение детства ребенка. Они много знают всякого интересного и согласны этим делиться совершенно искренне с малышней.

Мир поменялся, поэтому, чтобы быть настоящим дедом, ведь необязательно целый день пасти внука. Дело же не в количестве, а в качестве проведенных вместе минут?

Светлана Качмар: Безусловно, и дедушки, и бабушки играют очень важную роль в жизни ребенка. У них есть большое преимущество: они не стоят на родительской позиции, то есть им вовсе необязательно воспитывать с утра до вечера, а дозволено баловать, показывать какие-то интересные штуки... Они просто на стороне маленького человека и при этом обладают мудростью и экспертизой. А дед и вовсе персонаж, который пусть редко, но появляется с добрыми, веселыми придумками.

Но нынешние молодые и спортивные дедушки иногда уходят от своих привычных бабушек, заводят новые семьи и новых детей. Ведь типичная же история?

Максим Кронгауз: Да, хотя в моем близком окружении таких дедов нет. Мы довольно консервативны, среди друзей много пар со студенческих лет, и эти ранние браки практически все сохранились. Человек что-то приобретает, что-то теряет. Каждый решает для себя, не всегда головой, правда, что ему важнее.

Светлана Качмар: Обычная ситуация для современного общества, которое уходит от моногамии. И в серебряном возрасте нередко создают семьи. Ведь дед - это не немощный старичок. Он сам еще в продуктивной поре, успешен на службе и материально абсолютно независим. Для ребенка это, к счастью, не такая большая трагедия, как развод родителей. То, что делают дедушки, а порой и бабушки, воспринимается проще. И как ни удивительно, но такие разводы повышают рождаемость.

Максим Анисимович, ваша позиция дедушки вам нравится? Что вы получаете от общения с внуками?

Максим Кронгауз: Хочется сказать любовь, но это не всегда так. Скорее дружбу и партнерские отношения. Если теплые чувства когда-то появляются, я очень радуюсь, но на постоянство не рассчитываю.

С ролью деда я стал гораздо лучше понимать своего отца. И несколько скептически смотреть на себя в подростковом состоянии. Когда я немного расстраиваюсь из-за чего-то, вспоминаю себя, и это меня сильно успокаивает. Я был гораздо хуже своих внуков. Форменный эгоист.

Став дедом, я стал гораздо лучше понимать своего отца

В обществе, которое помешано на вечной молодости, часто слышишь: "Не называй меня дедом!"

Светлана Качмар: Такие истории будут встречаться все чаще. Потому что инфантильный период во взрослении человека растет. И будущие дедушки будут принимать свой возраст еще позже, чем нынешние. Дело еще и в том, что люди не очень хорошо представляют себе, что такое быть дедушкой или бабушкой. Это про что? Про возраст, отношения или обязанности? Что от меня требуется: помощь или веселая струя в жизни детей моих детей?

Максим Кронгауз: Нет, мне очень приятно слышать: "Де-е-е-д!" - потому что с внуками особая связь, мне кажется, даже более нежная, чем с детьми. Да и в младенческом возрасте слово "деда" произносить проще, чем Максим.

Дедушка передает внукам традиции, например языковые?

Максим Кронгауз: Я вообще не строгий дед. Я не люблю поучать вообще, и внуков в частности. Могу поправить, например, ударение какое-нибудь, но деликатно. Говорю просто: лучше говорить так. Не учу, но играю с ними. Иногда даю лингвистические или шахматные задачки. Я сам любил играть, уже став молодым человеком, играл в разные интеллектуальные игры. Мне кажется, что речь формируется не подсказками или указаниями, а примером. Разговаривать очень важно. Да я и сам люблю поговорить, сейчас очень не хватает общения, все ушло в письменную речь. Но студенты и внуки часто предпочитают мне телефон. Тут уж ничего не поделаешь.

Вопрос о родителях внуков. Их вполне устраивает старинная ситуация, когда дед и бабушка всегда под рукой и на них можно повесить воспитание детей. Если такое не случается, обижаются искренне. Какой-то когнитивный диссонанс?

Светлана Качмар: Да, такие конфликты не редкость, но я вижу, что осознанность родительства потихоньку растет. Растет и понимание, что твои родители - это не бесплатное приложение к твоему молодому родительству, а отдельные люди со своей жизнью. Сейчас найти неработающих дедушек-бабушек, которые при этом знают, за счет чего жить, стало очень трудно. Поскольку конфликты на почве "дед и бабушка сидели со мной, а вы не хотите" происходят во многих семьях, это снижает градус обиды. Мы сейчас находимся на пороге смены старой привычной нормы, но мы ее еще не поменяли. А как известно, трудно жить в эпоху перемен.

Почему так важно иметь деда?

Светлана Качмар: Очень часто в работе с семейными травмами, с какими-то очень непростыми отношениями ребенка с родителями дедушка или бабушка являются, как выражаются психологи, ресурсными фигурами, теми, на кого человек может опереться и сказать: "Вот они-то меня точно любили! Точно добра желали! Принимали без всяких условий". И это огромный жизненный ресурс.