В феврале, марте и апреле для турпоездок наступает низкий сезон, цены в отелях снижаются. Дополнительно можно сэкономить еще до 20% стоимости путешествия, если отправиться в поездку по программе туристического кешбэка. В этом году продажи туров по программе стартовали с 18 января и будут идти по 12 апреля, а совершить путешествие можно до 30 апреля. По данным туроператоров, туристы уже активно бронируют поездки по России, продажи выросли в два раза.

Как принять участие в программе

По условиям программы оплатить комплексный тур, бронирование в гостинице, санатории или круиз нужно онлайн-картой "Мир". На нее же автоматически в течение пяти дней вернутся 20% от стоимости поездки. Максимальная сумма кешбэка - 20 тысяч рублей. Для выплаты этих компенсаций на 2022 год в рамках национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей.

В программе участвуют поездки длительностью от двух ночей. При этом количество поездок на одного человека с кешбэком не ограничено. То есть по программе можно отправиться в короткие поездки на выходные и в длительные путешествия. Для удобства туристов Ростуризм и Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустили кол-центр по вопросам работы программы туристического кешбэка.

Для круизов особые сроки. Отправиться в путешествие по воде с кешбэком можно будет с начала навигации и до конца мая.

Участвуют в программе все регионы России без ограничений. В Ростуризме говорят, что для туристов подготовлено более 2 млн разнообразных и интересных предложений. Это на полмиллиона больше, чем в прошлом году. В новом этапе программы участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов, 3329 средств размещения. Все предложения есть на официальном портале программы мирпутешествий.рф, а также сайтах партнеров программы.

Куда можно поехать

Прежде всего в зимние месяцы можно кататься на горных лыжах и заниматься активными зимними видами отдыха практически по всей стране. Причем есть возможность открыть для себя новые направления. Всем известен популярный горнолыжный курорт "Красная Поляна" в горном кластере Сочи. Это направление в бронированиях у ведущих туркомпаний занимает от 23 до 74% и находится на первом месте, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Но рядом есть другой горный курорт - Лаго-Наки в Адыгее. Здесь менее развита инфраструктура, зато доступнее цены. Отдых спокойнее и размереннее, так как нет такого количества туристов, как на других зимних курортах. При этом путешественнику доступны комфортабельные гостевые дома, СПА-центры с банями и термальными бассейнами, детскими игровыми комнатами, кафе и рестораны. Лыжные трассы проще, чем на других курортах, при этом много возможностей для семейного отдыха. Можно кататься с горы на санках, спуститься в пещеру, пройтись над живописными ущельями, на дне которых течет горная река Белая.

В зимнее время актуален также санаторно-курортный и оздоровительный отдых, включая отели с крытыми аквапарками и подогреваемыми бассейнами. По данным АТОР, второе место по популярности после Краснодарского края пока занимают санатории Кавминвод. Здравницы и так востребованы в межсезонье, но благодаря кешбэку такой отдых стал доступнее. Некоторые туроператоры отмечают трехкратный рост продаж путевок в санатории с кешбэком. Пользуются спросом также санатории на Алтае, в Тюмени, Башкирии.

Интересуются также туристы путешествиями к природным достопримечательностям. Например, есть чартерные туры в Мурманск, на Байкал в Бурятию или путешествия на озеро Селигер в Тверской области. Крым и различные горнолыжные курорты России, кроме Сочи, занимают третье место по популярности. На долю этих направлений приходится от 6% до 14% продаж у разных компаний. Выделяются Домбай и Приэльбрусье. Популярны также чартерные турпакеты на Шерегеш и Сахалин, которые предлагает один из туроператоров.

Конечно, зимний период подходит и для культурно-познавательных поездок. Можно спокойно посетить различные музеи, выставки, старые усадьбы. В числе самых популярных направлений такого отдыха, конечно, Санкт-Петербург, а также Москва и Подмосковье. Популярны также Калининград, Казань, Мурманск.

Представители туриндустрии напоминают, что интересные туристические объекты есть в каждом регионе, но просят соблюдать в поездках противоэпидемиологические меры.

Сколько стоит путешествие

В Ростуризме замечают, что в конце января пик зимнего сезона и новогодних праздников прошел, ажиотаж спал, а потому и выбор гостиниц, билетов стал больше. К тому же снизились цены. Поэтому поездку можно спланировать гораздо дешевле. В результате вместе с кешбэком получится двойная выгода.

По данным туроператоров, по результатам первых дней продаж средний чек приобретенных туров составляет от 41 до 53 тысяч рублей. Как правило, столько стоит тур на двоих.

Самый высокий средний чек у туров на Сахалин - 91,1 тысячи рублей, Мурманск - 86 тысяч рублей, указывают в компании TUI Россия. Также довольно высокий чек у туров в санатории Кавминвод - 84 тысячи рублей. Это связано с тем, что в этом случае покупают поездку на 12-14 ночей, тогда как другие туры в среднем длятся 7 дней. Самый низкий средний чек оказался у туров в Геленджик - 15,3 тысячи рублей и Карелию - 17,3 тысячи рублей.

Экскурсионные туры с кешбэком в среднем стоят около 20-24 тысяч рублей, если рассматривать Казань и Москву. Тур по маршруту "Золотое кольцо" с кешбэком обойдется примерно в 33 тысячи рублей. Туры в Санкт-Петербург дороже и стоят в среднем около 40 тысяч рублей, а в Калининград - 45 тысяч рублей.