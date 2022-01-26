Страницу комикса продали за 3,36 миллиона долларов

Страницу комикса о Человеке-пауке купили на аукционе Heritage Auctions аж за 3,36 миллиона долларов. На ней супергерой впервые облачается в свой знаменитый черный костюм, который впоследствии станет самостоятельным персонажем по имени Веном.

Страница относится к восьмому выпуску серии комиксов "Секретные войны" 1984 года. Изначально ее оценивали в 330 тысяч долларов, но в ходе торгов цена стремительно выросла. Подобный исход, как заявил представитель Heritage Auctions Джо Маннарино, доказывает, что "комиксы так же любимы и ценны, как и то, что размещают на холсте".

На том же аукционе за 3,18 миллиона долларов продали один из сохранившихся экземпляров комикса Action Comics #1 1938 года, где впервые появляется Супермен. Как рассказали в аукционном доме, семья бывшего владельца долгие годы держала журнал в конверте, предназначенном для хранения важных документов. Кстати, этот выпуск продают не в первый раз: в апреле прошлого года другую его копию купили за 3,25 миллиона долларов.

Сегодня комиксы на торгах скупаются действительно не хуже многовековых произведений искусства. Рекордсменом по цене является 15-й выпуск комикса "Удивительная фантазия" 1962 года, где впервые появился Человек-паук. Ранее в сентябре на аукционе Heritage Auctions его продали за 3,6 миллиона долларов. У Бэтмена тоже немало фанатов, готовых выложить миллион-другой за нарисованные истории о нем. В 2020 году за полтора миллиона долларов купили 27-й выпуск "Детективных комиксов" 1939 года, где миру впервые представили человека-летучую мышь.

Комиксы - далеко не единственная необычная вещь, когда-либо уходившая с молотка. Например, в 2006 году за 2,7 миллиона долларов продали телефонный номер 666-6666. В 2009 году на аукционе платформы eBay за три миллиона долларов купили опустевший город Альберт в США. За 233 тысячи долларов в 2020 году продали эксклюзивную карточку с покемоном Пикачу. А в 2019 году более чем за 1,9 миллиона долларов купили бутылку односолодового виски Macallan 1926 года.