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26.01.2022 20:40
Рубрика: Экономика

Судебные приставы утвердили процедуру защиты прожиточного минимума у должников

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
Федеральная служба судебных приставов утвердила форматы для важных документов: заявлений о защите прожиточного минимума на счетах должников. А также самих постановлений ведомства об установлении защищенного порога, меньше которого взять у человека нельзя.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Напомним, с 1 февраля вступает в силу закон, гарантирующий должникам неприкосновенный остаток от зарплаты или пенсии.

Фото: GettyImages
Минюст разъяснил правила несгораемого минимума на счетах должников

"Законодательная новация повышает социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Должники получат возможность защитить на своих счетах неприкосновенный остаток в размере прожиточного минимума. Чтобы воспользоваться таким правом, необходимо будет в обязательном порядке обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство".

Он также отметил, что сделать это можно будет как лично, так и в электронной форме. Если на содержании у должника находится, например, родственник-инвалид, то гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.

Если пенсия была близка к прожиточному минимуму, то должник рисковал остаться без средств

"Также должник может написать заявление в свой банк: на тот случай, если взыскатель принесет исполнительный лист напрямую в финансовую организацию. Закон это позволяет. Но сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке", - резюмировал глава правления АЮР. Данная мера будет распространяться практически на всех должников, за редким исключением. Например, такого права не будет у алиментщиков.

По закону за долги может удерживаться до 50 процентов зарплаты или пенсии. На практике это приводило к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, рисковали остаться даже без самых необходимых средств существования. Теперь у них появился неснижаемый порог.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП Прожиточный минимум Долги и коллекторы

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