Танцующая в TikTok девушка заработала больше главы нефтяной ExxonMobil

Доходы тиктокеров по итогам 2021 года оказались выше, чем у глав крупнейших корпораций США. В частности, менее десяти топовых блогеров, причем все они моложе 25 лет, в 2021 году в общей сложности заработали 55,5 миллиона долларов, подсчитал журнал Forbes. Больше всех, 17,5 миллиона долларов, оказалось у 17-летней Чарли Д`Амелио - девушка из штата Коннектикут, США, прославилась своими короткими танцевальными роликами. В настоящее время у нее около 133 миллионов подписчиков в TikTok, а также многомиллионная аудитория в Instagram, YouTube и Twitter. На втором месте в списке идет ее 20-летняя сестра Дикси Д'Амелио с 10 миллионами долларов.

Таким образом, Чарли Д'Амелио получила за год больше, чем средний доход каждого из глав 500 крупнейших американских компаний, утверждает издание The Wall Street Journal. В частности, танцующая девушка обогнала гендиректора нефтяной ExxonMobile Даррена Вудса (15,6 миллиона долларов за 2021 год, включая вознаграждение акциями и опционами, бонусы, льготы и прочее), главу сети кофеен Starbucks Кевина Джонсона (14,7 миллиона долларов), директора авиаперевозчика Delta Air Lines Эда Бастиана (13,1 миллиона долларов), исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински (10,8 миллиона долларов).

Доходы других звезд TikTok, попавших в список Forbes, ниже, чем у сестер Д'Амелио, но тоже весьма приличны. Американская певица и танцовщица Эддисон Рэй (21 год), раньше считавшаяся самым богатым тиктокером, оказалась на третьем месте с 8,5 миллиона долларов за прошлый год.

Запущенный китайской компанией ByteDance в 2016 году для обмена короткими видео сервис Douyin сразу получил популярность в КНР, поэтому уже в 2017 году появилась его международная версия TikTok, которая тут же стала набирать бешеную популярность. В настоящее время у TikTok более одного миллиарда пользователей по всему миру. Шире всего это приложение распространилось в Юго-Восточной Азии, Северная и Южная Америки (точнее - США, Индонезия и Бразилия). Больше половины аудитории - женщины, более 30 процентов аудитории в среднем по миру - люди в возрасте 19-29 лет. Доход звезд TikTok, имеющих десятки миллионов подписчиков, может доходить до 500 тысяч долларов за одну публикацию, если речь идет о рекламе. Основных способов заработка через TikTok три: напрямую с приложения через специальный фонд; партнерство с брендами и размещение спонсируемого контента; продажа собственных товаров.