Трамп назвал безумием слова Байдена о возможной переброске войск из-за Украины

Бывший президент США Дональд Трамп назвал безумием заявления президента Джо Байдена о том, что Вашингтон может отправить военных в Европу из-за ситуации на Украине.

"Сумасшествие… [Это может] начать третью мировую войну… это сумасшествие и никогда бы не произошло при мне", - сказал экс-президент в подкасте журналиста Лу Доббса "Великая Америка".

По его словам, сложившаяся ситуация вокруг Украины - это "проблема НАТО". Он также подчеркнул, что действия нынешней американской администрации привели к тому, что Москва больше "не уважает" Вашингтон, а только смотрит в его сторону и "смеется".

По мнению Трампа, сегодня США по многим направлениям "находятся в состоянии бардака".